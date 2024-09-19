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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

5 копеек 1807 года ЕМ "Екатеринбургский монетный двор". Большая корона (Россия, Александр I)

Разновидность: Большая корона

Аверс монеты - 5 копеек 1807 года ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" Большая корона - цена монеты - Россия, Александр I Реверс монеты - 5 копеек 1807 года ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" Большая корона - цена монеты - Россия, Александр I

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 51,19 гр
  • Диаметр 42 - 45 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 10,666,660

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр I
  • Номинал 5 копеек
  • Год 1807
  • Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Екатеринбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (223) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1807 года "Екатеринбургский монетный двор" со знаком ЕМ. Большая корона. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 91 проданному на аукционе MS67 за 280000 RUB. Торги состоялись 6 декабря 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 5 копеек 1807 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Россия 5 копеек 1807 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
91 $
Цена в валюте аукциона 8005 RUB
Россия 5 копеек 1807 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Русское Наследие - June 22, 2024
Россия 5 копеек 1807 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Русское Наследие - June 22, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 22 июня 2024
Сохранность MS62 BN RNGA
Цена
472 $
Цена в валюте аукциона 42000 RUB
Россия 5 копеек 1807 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе MS67 - June 20, 2024
Продавец MS67
Дата 20 июня 2024
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Россия 5 копеек 1807 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Rare Coins - June 8, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2024
Сохранность MS62 ННР
Цена
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Россия 5 копеек 1807 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Via - May 27, 2024
Продавец Via
Дата 27 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 копеек 1807 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Русский Нумизматический Дом - April 25, 2024
Россия 5 копеек 1807 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Русский Нумизматический Дом - April 25, 2024
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 25 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 5 копеек 1807 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Rare Coins - April 20, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 20 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
Россия 5 копеек 1807 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Русское Наследие - April 6, 2024
Россия 5 копеек 1807 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Русское Наследие - April 6, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 6 апреля 2024
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Россия 5 копеек 1807 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе MS67 - March 13, 2024
Продавец MS67
Дата 13 марта 2024
Сохранность MS63 BN NGC
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Россия 5 копеек 1807 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Rare Coins - February 10, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 10 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 5 копеек 1807 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Знак - January 26, 2024
Россия 5 копеек 1807 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Знак - January 26, 2024
Продавец Знак
Дата 26 января 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 5 копеек 1807 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Russiancoin - January 25, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 25 января 2024
Сохранность Нет оценки
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Россия 5 копеек 1807 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе AURORA - January 25, 2024
Продавец AURORA
Дата 25 января 2024
Сохранность AU
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Россия 5 копеек 1807 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Александр - January 24, 2024
Россия 5 копеек 1807 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Александр - January 24, 2024
Продавец Александр
Дата 24 января 2024
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
Россия 5 копеек 1807 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Александр - January 24, 2024
Россия 5 копеек 1807 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Александр - January 24, 2024
Продавец Александр
Дата 24 января 2024
Сохранность VF20
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Россия 5 копеек 1807 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Russiancoin - January 11, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 11 января 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 5 копеек 1807 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Russiancoin - January 11, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 11 января 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 5 копеек 1807 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Russiancoin - December 21, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 21 декабря 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 5 копеек 1807 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Александр - December 20, 2023
Россия 5 копеек 1807 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Александр - December 20, 2023
Продавец Александр
Дата 20 декабря 2023
Сохранность VF20
Цена
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Россия 5 копеек 1807 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Русское Наследие - December 16, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 16 декабря 2023
Сохранность AU58 BN RNGA
Цена
Россия 5 копеек 1807 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе AURORA - December 7, 2023
Продавец AURORA
Дата 7 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена

Где продать?

Для продажи 5 копеек 1807 "Екатеринбургский монетный двор" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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