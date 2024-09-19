5 копеек 1807 года ЕМ "Екатеринбургский монетный двор". Большая корона (Россия, Александр I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1807 года "Екатеринбургский монетный двор" со знаком ЕМ. Большая корона. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 91 проданному на аукционе MS67 за 280000 RUB. Торги состоялись 6 декабря 2023.

Сохранность UNC (54) AU (61) XF (45) VF (42) F (2) Нет оценки (18) Сохранность (слабы) MS63 (7) MS62 (17) MS61 (8) AU58 (20) AU55 (1) AU53 (3) AU50 (9) XF45 (5) VF35 (11) VF30 (4) VF20 (15) F15 (1) DETAILS (4) BN (38) Сервис RNGA (10) NGC (17) ННР (2) CGC (1) PCGS (8)

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