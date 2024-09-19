Россия Период: 1699-1991 1699-1991
5 копеек 1807 года ЕМ "Екатеринбургский монетный двор". Большая корона (Россия, Александр I)
Разновидность: Большая корона
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 51,19 гр
- Диаметр 42 - 45 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 10,666,660
Описание
- Страна Россия
- Период Александр I
- Номинал 5 копеек
- Год 1807
- Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Екатеринбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (223) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1807 года "Екатеринбургский монетный двор" со знаком ЕМ. Большая корона. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 91 проданному на аукционе MS67 за 280000 RUB. Торги состоялись 6 декабря 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Русское Наследие
Дата 22 июня 2024
Сохранность MS62 BN RNGA
Цена
472 $
Цена в валюте аукциона 42000 RUB
Продавец MS67
Дата 20 июня 2024
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2024
Сохранность MS62 ННР
Цена
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Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 25 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 6 апреля 2024
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
******
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Продавец MS67
Дата 13 марта 2024
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 25 января 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец AURORA
Дата 25 января 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец Александр
Дата 24 января 2024
Сохранность VF20
Цена
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Продавец Александр
Дата 20 декабря 2023
Сохранность VF20
Цена
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Где продать?
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