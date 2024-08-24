Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Полушка 1807 года КМ "Сузунский монетный двор". Новодел (Россия, Александр I)
Разновидность: Новодел
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 2,56 гр
- Диаметр 19 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Александр I
- Номинал Полушка
- Год 1807
- Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Сузун
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (4) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полушка 1807 года "Сузунский монетный двор" со знаком КМ. Новодел. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 426 проданному на аукционе SINCONA AG за 2800 CHF. Торги состоялись 14 октября 2013.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
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Продавец Rare Coins
Дата 4 декабря 2021
Сохранность MS62 ННР
Цена
946 $
Цена в валюте аукциона 70000 RUB
Где продать?
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