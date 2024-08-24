Полушка 1807 года КМ "Сузунский монетный двор". Новодел (Россия, Александр I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полушка 1807 года "Сузунский монетный двор" со знаком КМ. Новодел. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 426 проданному на аукционе SINCONA AG за 2800 CHF. Торги состоялись 14 октября 2013.

Сохранность UNC (4) Сохранность (слабы) MS63 (1) MS62 (2) Сервис ННР (1)