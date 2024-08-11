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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

2 копейки 1807 года КМ. Новодел (Россия, Александр I)

Разновидность: Новодел

Аверс монеты - 2 копейки 1807 года КМ Новодел - цена монеты - Россия, Александр I Реверс монеты - 2 копейки 1807 года КМ Новодел - цена монеты - Россия, Александр I

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 20,48 гр
  • Диаметр 34 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр I
  • Номинал 2 копейки
  • Год 1807
  • Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Сузун
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1807 года со знаком КМ. Новодел. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 421 проданному на аукционе SINCONA AG за 4750 CHF. Торги состоялись 13 октября 2014.

Сохранность
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  • Niemczyk (1)
  • SINCONA (1)
Россия 2 копейки 1807 КМ на аукционе Niemczyk - October 26, 2018
Россия 2 копейки 1807 КМ на аукционе Niemczyk - October 26, 2018
Продавец Niemczyk
Дата 26 октября 2018
Сохранность UNC
Цена
819 $
Цена в валюте аукциона 3100 PLN
Россия 2 копейки 1807 КМ на аукционе SINCONA - October 15, 2014
Продавец SINCONA
Дата 15 октября 2014
Сохранность UNC PL
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 копейки 1807 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 422
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