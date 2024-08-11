2 копейки 1807 года КМ. Новодел (Россия, Александр I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1807 года со знаком КМ. Новодел. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 421 проданному на аукционе SINCONA AG за 4750 CHF. Торги состоялись 13 октября 2014.

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