1 рубль 1807 года СПБ ФГ. Большой орел и бант (Россия, Александр I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1807 года со знаком СПБ ФГ. Большой орел и бант. Это серебряная монета периода Александра I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 115 проданному на аукционе Александр за 70000 USD. Торги состоялись 14 декабря 2018.

Сохранность UNC (4) AU (6) XF (10) VF (10) F (2) VG (3) Сохранность (слабы) MS66 (2) MS62 (2) AU58 (2) AU55 (3) XF45 (1) XF40 (1) VF35 (1) VF25 (3) Сервис NGC (6) PCGS (1)

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