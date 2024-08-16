Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 рубль 1807 года СПБ ФГ. Большой орел и бант (Россия, Александр I)
Разновидность: Большой орел и бант
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 20,73 гр
- Чистого серебра (0,5785 oz) 17,9936 гр
- Диаметр 36,8 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 533,000
Описание
- Страна Россия
- Период Александр I
- Номинал 1 рубль
- Год 1807
- Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (36) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1807 года со знаком СПБ ФГ. Большой орел и бант. Это серебряная монета периода Александра I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 115 проданному на аукционе Александр за 70000 USD. Торги состоялись 14 декабря 2018.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Rapp
Дата 15 ноября 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
15748 $
Цена в валюте аукциона 14000 CHF
Продавец Монеты и Медали
Дата 13 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 29 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
******
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Продавец Universum Coins GmbH
Дата 27 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2022
Сохранность VF
Цена
******
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Продавец COINSNET
Дата 27 марта 2022
Сохранность VF25 NGC
Цена
******
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Продавец Rare Coins
Дата 2 февраля 2022
Сохранность VF
Цена
******
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Продавец COINSNET
Дата 5 декабря 2021
Сохранность VF25 NGC
Цена
******
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Продавец Александр
Дата 4 ноября 2020
Сохранность XF45
Цена
******
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Продавец Империя
Дата 28 декабря 2019
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец Александр
Дата 4 декабря 2019
Сохранность VF25
Цена
******
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Продавец Rare Coins
Дата 20 ноября 2019
Сохранность AU
Цена
******
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Где продать?
Для продажи 1 рубль 1807 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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