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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 рубль 1807 года СПБ ФГ. Большой орел и бант (Россия, Александр I)

Разновидность: Большой орел и бант

Аверс монеты - 1 рубль 1807 года СПБ ФГ Большой орел и бант - цена серебряной монеты - Россия, Александр I Реверс монеты - 1 рубль 1807 года СПБ ФГ Большой орел и бант - цена серебряной монеты - Россия, Александр I

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 20,73 гр
  • Чистого серебра (0,5785 oz) 17,9936 гр
  • Диаметр 36,8 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 533,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр I
  • Номинал 1 рубль
  • Год 1807
  • Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (36) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1807 года со знаком СПБ ФГ. Большой орел и бант. Это серебряная монета периода Александра I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 115 проданному на аукционе Александр за 70000 USD. Торги состоялись 14 декабря 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 рубль 1807 СПБ ФГ на аукционе AURORA - May 29, 2024
Продавец AURORA
Дата 29 мая 2024
Сохранность F
Цена
47 $
Цена в валюте аукциона 4200 RUB
Россия 1 рубль 1807 СПБ ФГ на аукционе Rapp - November 15, 2023
Продавец Rapp
Дата 15 ноября 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
15748 $
Цена в валюте аукциона 14000 CHF
Россия 1 рубль 1807 СПБ ФГ на аукционе Монеты и Медали - October 13, 2023
Россия 1 рубль 1807 СПБ ФГ на аукционе Монеты и Медали - October 13, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 13 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1807 СПБ ФГ на аукционе Rare Coins - October 7, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 7 октября 2023
Сохранность MS66
Цена
Россия 1 рубль 1807 СПБ ФГ на аукционе Künker - September 29, 2023
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1807 СПБ ФГ на аукционе Universum Coins GmbH - April 27, 2023
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 27 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1807 СПБ ФГ на аукционе Александр - February 8, 2023
Россия 1 рубль 1807 СПБ ФГ на аукционе Александр - February 8, 2023
Продавец Александр
Дата 8 февраля 2023
Сохранность VG
Цена
Россия 1 рубль 1807 СПБ ФГ на аукционе Rare Coins - February 8, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 8 февраля 2023
Сохранность F
Цена
Россия 1 рубль 1807 СПБ ФГ на аукционе Александр - November 16, 2022
Россия 1 рубль 1807 СПБ ФГ на аукционе Александр - November 16, 2022
Продавец Александр
Дата 16 ноября 2022
Сохранность VG
Цена
Россия 1 рубль 1807 СПБ ФГ на аукционе SINCONA - October 24, 2022
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1807 СПБ ФГ на аукционе WAG - June 12, 2022
Продавец WAG
Дата 12 июня 2022
Сохранность VF
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Россия 1 рубль 1807 СПБ ФГ на аукционе COINSNET - March 27, 2022
Россия 1 рубль 1807 СПБ ФГ на аукционе COINSNET - March 27, 2022
Продавец COINSNET
Дата 27 марта 2022
Сохранность VF25 NGC
Цена
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Россия 1 рубль 1807 СПБ ФГ на аукционе Rare Coins - February 2, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 2 февраля 2022
Сохранность VF
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Россия 1 рубль 1807 СПБ ФГ на аукционе COINSNET - December 5, 2021
Россия 1 рубль 1807 СПБ ФГ на аукционе COINSNET - December 5, 2021
Продавец COINSNET
Дата 5 декабря 2021
Сохранность VF25 NGC
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Россия 1 рубль 1807 СПБ ФГ на аукционе Александр - June 30, 2021
Россия 1 рубль 1807 СПБ ФГ на аукционе Александр - June 30, 2021
Продавец Александр
Дата 30 июня 2021
Сохранность VG
Цена
Россия 1 рубль 1807 СПБ ФГ на аукционе Александр - November 4, 2020
Россия 1 рубль 1807 СПБ ФГ на аукционе Александр - November 4, 2020
Продавец Александр
Дата 4 ноября 2020
Сохранность XF45
Цена
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Россия 1 рубль 1807 СПБ ФГ на аукционе WAG - March 15, 2020
Продавец WAG
Дата 15 марта 2020
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1807 СПБ ФГ на аукционе Империя - December 28, 2019
Продавец Империя
Дата 28 декабря 2019
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1807 СПБ ФГ на аукционе Александр - December 4, 2019
Россия 1 рубль 1807 СПБ ФГ на аукционе Александр - December 4, 2019
Продавец Александр
Дата 4 декабря 2019
Сохранность VF25
Цена
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Россия 1 рубль 1807 СПБ ФГ на аукционе Rare Coins - November 20, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 20 ноября 2019
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 рубль 1807 СПБ ФГ на аукционе Александр - December 14, 2018
Россия 1 рубль 1807 СПБ ФГ на аукционе Александр - December 14, 2018
Продавец Александр
Дата 14 декабря 2018
Сохранность MS66
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 рубль 1807 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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