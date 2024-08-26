Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 копейка 1807 года КМ "Сузунский монетный двор". Новодел (Россия, Александр I)
Разновидность: Новодел
Фотография: Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc.
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 10,24 гр
- Диаметр 28 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Александр I
- Номинал 1 копейка
- Год 1807
- Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Сузун
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (8) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1807 года "Сузунский монетный двор" со знаком КМ. Новодел. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 240 проданному на аукционе Александр за 2000 USD. Торги состоялись 27 марта 2015.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Русское Наследие
Дата 11 июля 2020
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
1125 $
Цена в валюте аукциона 80000 RUB
Продавец MS67
Дата 30 октября 2019
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 14 декабря 2016
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 12 ноября 2016
Сохранность MS65
Цена
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Продавец Александр
Дата 27 марта 2015
Сохранность MS63
Цена
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Продавец Stack's
Дата 13 января 2009
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?
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