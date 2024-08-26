Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 копейка 1807 года КМ "Сузунский монетный двор". Новодел (Россия, Александр I)

Разновидность: Новодел

Аверс монеты - 1 копейка 1807 года КМ "Сузунский монетный двор" Новодел - цена монеты - Россия, Александр I Реверс монеты - 1 копейка 1807 года КМ "Сузунский монетный двор" Новодел - цена монеты - Россия, Александр I

Фотография: Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc.

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 10,24 гр
  • Диаметр 28 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр I
  • Номинал 1 копейка
  • Год 1807
  • Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Сузун
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (8) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1807 года "Сузунский монетный двор" со знаком КМ. Новодел. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 240 проданному на аукционе Александр за 2000 USD. Торги состоялись 27 марта 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Goldberg (1)
  • MS67 (2)
  • Rare Coins (2)
  • Stack's (1)
  • Александр (1)
  • Русское Наследие (1)
Россия 1 копейка 1807 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Русское Наследие - July 11, 2020
Продавец Русское Наследие
Дата 11 июля 2020
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
1125 $
Цена в валюте аукциона 80000 RUB
Россия 1 копейка 1807 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе MS67 - May 27, 2020
Продавец MS67
Дата 27 мая 2020
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
1234 $
Цена в валюте аукциона 87500 RUB
Россия 1 копейка 1807 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе MS67 - October 30, 2019
Продавец MS67
Дата 30 октября 2019
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 копейка 1807 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Rare Coins - December 14, 2016
Продавец Rare Coins
Дата 14 декабря 2016
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 копейка 1807 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Rare Coins - November 12, 2016
Продавец Rare Coins
Дата 12 ноября 2016
Сохранность MS65
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 копейка 1807 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Александр - March 27, 2015
Россия 1 копейка 1807 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Александр - March 27, 2015
Продавец Александр
Дата 27 марта 2015
Сохранность MS63
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 копейка 1807 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Stack's - January 13, 2009
Россия 1 копейка 1807 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Stack's - January 13, 2009
Продавец Stack's
Дата 13 января 2009
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 копейка 1807 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Goldberg - May 31, 2005
Россия 1 копейка 1807 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Goldberg - May 31, 2005
Продавец Goldberg
Дата 31 мая 2005
Сохранность MS66 BN PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 1 копейка 1807 "Сузунский монетный двор" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 422
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет России Каталог монет Александра I Монеты России 1807 года Все российские монеты российские медные монеты российские монеты номиналом 1 копейка Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 26 авг. 2024
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 1 сент. 2024
Top lot
Top lot
ibercoin
Аукцион 26 сент. 2024
Категория
Год
Поиск