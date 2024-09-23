1 рубль 1807 года СПБ ФГ. Малый орел и бант (Россия, Александр I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1807 года со знаком СПБ ФГ. Малый орел и бант. Это серебряная монета периода Александра I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 424 проданному на аукционе SINCONA AG за 130000 CHF. Торги состоялись 14 октября 2013.

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