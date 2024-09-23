Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 рубль 1807 года СПБ ФГ. Малый орел и бант (Россия, Александр I)
Разновидность: Малый орел и бант
Фотография: Имперская монета
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 20,73 гр
- Чистого серебра (0,5785 oz) 17,9936 гр
- Диаметр 36,8 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 533,000
Описание
- Страна Россия
- Период Александр I
- Номинал 1 рубль
- Год 1807
- Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (80) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1807 года со знаком СПБ ФГ. Малый орел и бант. Это серебряная монета периода Александра I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 424 проданному на аукционе SINCONA AG за 130000 CHF. Торги состоялись 14 октября 2013.
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Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2023
Сохранность AU58 NGC
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Продавец Spink
Дата 28 сентября 2023
Сохранность VF
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Продавец Heritage
Дата 30 января 2023
Сохранность AU55 NGC
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Продавец Монеты и Медали
Дата 7 октября 2022
Сохранность AU
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Продавец Rare Coins
Дата 6 апреля 2022
Сохранность XF
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Продавец Rare Coins
Дата 2 февраля 2022
Сохранность AU
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Продавец Rare Coins
Дата 13 октября 2021
Сохранность VF
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Продавец Numisbalt
Дата 4 февраля 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 27 января 2021
Сохранность XF
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Продавец Александр
Дата 30 сентября 2020
Сохранность XF40
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 6 июня 2020
Сохранность AU58
Цена
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