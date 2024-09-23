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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 рубль 1807 года СПБ ФГ. Малый орел и бант (Россия, Александр I)

Разновидность: Малый орел и бант

Аверс монеты - 1 рубль 1807 года СПБ ФГ Малый орел и бант - цена серебряной монеты - Россия, Александр I Реверс монеты - 1 рубль 1807 года СПБ ФГ Малый орел и бант - цена серебряной монеты - Россия, Александр I

Фотография: Имперская монета

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 20,73 гр
  • Чистого серебра (0,5785 oz) 17,9936 гр
  • Диаметр 36,8 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 533,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр I
  • Номинал 1 рубль
  • Год 1807
  • Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (80) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1807 года со знаком СПБ ФГ. Малый орел и бант. Это серебряная монета периода Александра I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 424 проданному на аукционе SINCONA AG за 130000 CHF. Торги состоялись 14 октября 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 рубль 1807 СПБ ФГ на аукционе Rare Coins - June 8, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2024
Сохранность AU53
Цена
2190 $
Цена в валюте аукциона 195000 RUB
Россия 1 рубль 1807 СПБ ФГ на аукционе AURORA - March 28, 2024
Продавец AURORA
Дата 28 марта 2024
Сохранность XF
Цена
238 $
Цена в валюте аукциона 22000 RUB
Россия 1 рубль 1807 СПБ ФГ на аукционе Rare Coins - December 24, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 24 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 1 рубль 1807 СПБ ФГ на аукционе SINCONA - October 23, 2023
Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Россия 1 рубль 1807 СПБ ФГ на аукционе Rare Coins - October 7, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 7 октября 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 1 рубль 1807 СПБ ФГ на аукционе Spink - September 28, 2023
Продавец Spink
Дата 28 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1807 СПБ ФГ на аукционе AURORA - July 27, 2023
Продавец AURORA
Дата 27 июля 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1807 СПБ ФГ на аукционе Heritage - January 30, 2023
Продавец Heritage
Дата 30 января 2023
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Россия 1 рубль 1807 СПБ ФГ на аукционе Rare Coins - December 21, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 21 декабря 2022
Сохранность AU
Цена
Россия 1 рубль 1807 СПБ ФГ на аукционе Монеты и Медали - October 7, 2022
Россия 1 рубль 1807 СПБ ФГ на аукционе Монеты и Медали - October 7, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 октября 2022
Сохранность AU
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Россия 1 рубль 1807 СПБ ФГ на аукционе Знак - April 8, 2022
Продавец Знак
Дата 8 апреля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 рубль 1807 СПБ ФГ на аукционе Rare Coins - April 6, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 6 апреля 2022
Сохранность XF
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Россия 1 рубль 1807 СПБ ФГ на аукционе Rare Coins - February 2, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 2 февраля 2022
Сохранность AU
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Россия 1 рубль 1807 СПБ ФГ на аукционе Rare Coins - October 13, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 13 октября 2021
Сохранность VF
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Россия 1 рубль 1807 СПБ ФГ на аукционе Numisbalt - February 4, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 4 февраля 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 1 рубль 1807 СПБ ФГ на аукционе Rare Coins - January 27, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 27 января 2021
Сохранность XF
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Россия 1 рубль 1807 СПБ ФГ на аукционе Александр - September 30, 2020
Россия 1 рубль 1807 СПБ ФГ на аукционе Александр - September 30, 2020
Продавец Александр
Дата 30 сентября 2020
Сохранность XF40
Цена
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Россия 1 рубль 1807 СПБ ФГ на аукционе Künker - June 26, 2020
Продавец Künker
Дата 26 июня 2020
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1807 СПБ ФГ на аукционе Rare Coins - June 6, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 6 июня 2020
Сохранность AU58
Цена
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Россия 1 рубль 1807 СПБ ФГ на аукционе Империя - May 23, 2020
Продавец Империя
Дата 23 мая 2020
Сохранность UNC
Цена
Россия 1 рубль 1807 СПБ ФГ на аукционе Numimarket - April 20, 2020
Россия 1 рубль 1807 СПБ ФГ на аукционе Numimarket - April 20, 2020
Продавец Numimarket
Дата 20 апреля 2020
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 рубль 1807 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 422
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