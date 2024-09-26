5 копеек 1808 года ЕМ "Екатеринбургский монетный двор". Большая корона (Россия, Александр I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1808 года "Екатеринбургский монетный двор" со знаком ЕМ. Большая корона. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 95 проданному на аукционе Русское Наследие за 300000 RUB. Торги состоялись 16 декабря 2023.

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