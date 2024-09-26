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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

5 копеек 1808 года ЕМ "Екатеринбургский монетный двор". Большая корона (Россия, Александр I)

Разновидность: Большая корона

Аверс монеты - 5 копеек 1808 года ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" Большая корона - цена монеты - Россия, Александр I Реверс монеты - 5 копеек 1808 года ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" Большая корона - цена монеты - Россия, Александр I

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 51,19 гр
  • Диаметр 42 - 45 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 10,000,540

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр I
  • Номинал 5 копеек
  • Год 1808
  • Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Екатеринбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (49) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1808 года "Екатеринбургский монетный двор" со знаком ЕМ. Большая корона. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 95 проданному на аукционе Русское Наследие за 300000 RUB. Торги состоялись 16 декабря 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 5 копеек 1808 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Rare Coins - June 27, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
170 $
Цена в валюте аукциона 15000 RUB
Россия 5 копеек 1808 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе AURORA - February 29, 2024
Продавец AURORA
Дата 29 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
842 $
Цена в валюте аукциона 77500 RUB
Россия 5 копеек 1808 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Русское Наследие - December 16, 2023
Россия 5 копеек 1808 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Русское Наследие - December 16, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 16 декабря 2023
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Россия 5 копеек 1808 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе AURORA - September 16, 2023
Продавец AURORA
Дата 16 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Россия 5 копеек 1808 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Русский Нумизматический Дом - April 20, 2023
Россия 5 копеек 1808 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Русский Нумизматический Дом - April 20, 2023
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 20 апреля 2023
Сохранность VF
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Россия 5 копеек 1808 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе AURORA - April 13, 2023
Продавец AURORA
Дата 13 апреля 2023
Сохранность UNC
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Россия 5 копеек 1808 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Roma Numismatics - March 24, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 24 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 копеек 1808 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе MS67 - February 8, 2023
Продавец MS67
Дата 8 февраля 2023
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Россия 5 копеек 1808 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе AURORA - October 27, 2022
Продавец AURORA
Дата 27 октября 2022
Сохранность UNC
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Россия 5 копеек 1808 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Русское Наследие - July 24, 2022
Россия 5 копеек 1808 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Русское Наследие - July 24, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 24 июля 2022
Сохранность MS61 BN RNGA
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Россия 5 копеек 1808 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе AURORA - May 19, 2022
Продавец AURORA
Дата 19 мая 2022
Сохранность UNC
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Россия 5 копеек 1808 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Katz - October 24, 2021
Продавец Katz
Дата 24 октября 2021
Сохранность AU
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Россия 5 копеек 1808 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Rare Coins - October 13, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 13 октября 2021
Сохранность XF
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Россия 5 копеек 1808 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Katz - June 20, 2021
Продавец Katz
Дата 20 июня 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 5 копеек 1808 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Katz - June 20, 2021
Продавец Katz
Дата 20 июня 2021
Сохранность XF
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Россия 5 копеек 1808 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Numisbalt - March 14, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 14 марта 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 5 копеек 1808 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Katz - March 7, 2021
Продавец Katz
Дата 7 марта 2021
Сохранность VF
Цена
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Россия 5 копеек 1808 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Александр - March 10, 2021
Россия 5 копеек 1808 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Александр - March 10, 2021
Продавец Александр
Дата 10 марта 2021
Сохранность XF45
Цена
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Россия 5 копеек 1808 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Katz - January 31, 2021
Продавец Katz
Дата 31 января 2021
Сохранность UNC
Цена
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Россия 5 копеек 1808 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Русский Нумизматический Дом - November 28, 2020
Россия 5 копеек 1808 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Русский Нумизматический Дом - November 28, 2020
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 28 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 копеек 1808 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе SINCONA - October 19, 2020
Продавец SINCONA
Дата 19 октября 2020
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 копеек 1808 "Екатеринбургский монетный двор" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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