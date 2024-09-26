Россия Период: 1699-1991 1699-1991
5 копеек 1808 года ЕМ "Екатеринбургский монетный двор". Большая корона (Россия, Александр I)
Разновидность: Большая корона
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 51,19 гр
- Диаметр 42 - 45 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 10,000,540
Описание
- Страна Россия
- Период Александр I
- Номинал 5 копеек
- Год 1808
- Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Екатеринбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (49) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1808 года "Екатеринбургский монетный двор" со знаком ЕМ. Большая корона. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 95 проданному на аукционе Русское Наследие за 300000 RUB. Торги состоялись 16 декабря 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Русское Наследие
Дата 16 декабря 2023
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Продавец AURORA
Дата 16 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 20 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец AURORA
Дата 13 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Roma Numismatics
Дата 24 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец MS67
Дата 8 февраля 2023
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Продавец AURORA
Дата 27 октября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 24 июля 2022
Сохранность MS61 BN RNGA
Цена
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Продавец Katz
Дата 24 октября 2021
Сохранность AU
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 13 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Katz
Дата 20 июня 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 14 марта 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Александр
Дата 10 марта 2021
Сохранность XF45
Цена
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Продавец Katz
Дата 31 января 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 28 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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