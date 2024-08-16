Россия Период: 1699-1991 1699-1991
5 копеек 1803 года КМ "Сузунский монетный двор" (Россия, Александр I)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 51,19 гр
- Диаметр 43,5 - 45 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Александр I
- Номинал 5 копеек
- Год 1803
- Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Сузун
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (122) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1803 года "Сузунский монетный двор" со знаком КМ. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 99 проданному на аукционе MS67 за 190000 RUB. Торги состоялись 13 января 2022.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 25 июля 2024
Сохранность AU DETAILS ННР
Цена
64 $
Цена в валюте аукциона 5500 RUB
Продавец COINSTORE
Дата 2 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец AURORA
Дата 29 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 5 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 13 октября 2023
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
******
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Продавец Монеты и Медали
Дата 12 октября 2023
Сохранность MS64 BN ННР
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 30 сентября 2023
Сохранность MS63 BN RNGA
Цена
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Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 21 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец MS67
Дата 20 сентября 2023
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Продавец AURORA
Дата 16 сентября 2023
Сохранность AU
Цена
******
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Где продать?
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