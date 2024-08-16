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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

5 копеек 1803 года КМ "Сузунский монетный двор" (Россия, Александр I)

Аверс монеты - 5 копеек 1803 года КМ "Сузунский монетный двор" - цена монеты - Россия, Александр I Реверс монеты - 5 копеек 1803 года КМ "Сузунский монетный двор" - цена монеты - Россия, Александр I

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 51,19 гр
  • Диаметр 43,5 - 45 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр I
  • Номинал 5 копеек
  • Год 1803
  • Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Сузун
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (122) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1803 года "Сузунский монетный двор" со знаком КМ. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 99 проданному на аукционе MS67 за 190000 RUB. Торги состоялись 13 января 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 5 копеек 1803 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Русский Нумизматический Дом - July 25, 2024
Россия 5 копеек 1803 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Русский Нумизматический Дом - July 25, 2024
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 25 июля 2024
Сохранность AU DETAILS ННР
Цена
64 $
Цена в валюте аукциона 5500 RUB
Россия 5 копеек 1803 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Русский Нумизматический Дом - July 25, 2024
Россия 5 копеек 1803 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Русский Нумизматический Дом - July 25, 2024
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 25 июля 2024
Сохранность VF
Цена
Россия 5 копеек 1803 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Русский Нумизматический Дом - July 25, 2024
Россия 5 копеек 1803 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Русский Нумизматический Дом - July 25, 2024
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 25 июля 2024
Сохранность VF
Цена
Россия 5 копеек 1803 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Россия 5 копеек 1803 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 5 копеек 1803 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Rauch - June 27, 2024
Продавец Rauch
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
91 $
Цена в валюте аукциона 85 EUR
Россия 5 копеек 1803 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе COINSTORE - June 2, 2024
Россия 5 копеек 1803 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе COINSTORE - June 2, 2024
Продавец COINSTORE
Дата 2 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 копеек 1803 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Русский Нумизматический Дом - April 25, 2024
Россия 5 копеек 1803 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Русский Нумизматический Дом - April 25, 2024
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 25 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
Россия 5 копеек 1803 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Русский Нумизматический Дом - April 25, 2024
Россия 5 копеек 1803 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Русский Нумизматический Дом - April 25, 2024
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 25 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
Россия 5 копеек 1803 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе AURORA - February 29, 2024
Продавец AURORA
Дата 29 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Россия 5 копеек 1803 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Rare Coins - February 10, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 10 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 5 копеек 1803 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Знак - January 26, 2024
Россия 5 копеек 1803 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Знак - January 26, 2024
Продавец Знак
Дата 26 января 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 5 копеек 1803 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Coins.ee - November 5, 2023
Россия 5 копеек 1803 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Coins.ee - November 5, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 5 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 5 копеек 1803 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Rare Coins - October 18, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 18 октября 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 5 копеек 1803 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Монеты и Медали - October 13, 2023
Россия 5 копеек 1803 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Монеты и Медали - October 13, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 13 октября 2023
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Россия 5 копеек 1803 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Монеты и Медали - October 12, 2023
Россия 5 копеек 1803 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Монеты и Медали - October 12, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 12 октября 2023
Сохранность MS64 BN ННР
Цена
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Россия 5 копеек 1803 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Русское Наследие - September 30, 2023
Россия 5 копеек 1803 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Русское Наследие - September 30, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 30 сентября 2023
Сохранность MS63 BN RNGA
Цена
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Россия 5 копеек 1803 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Münz Zentrum Rheinland - September 21, 2023
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 21 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 5 копеек 1803 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе MS67 - September 20, 2023
Продавец MS67
Дата 20 сентября 2023
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Россия 5 копеек 1803 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе AURORA - September 16, 2023
Продавец AURORA
Дата 16 сентября 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 5 копеек 1803 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Rare Coins - July 12, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 12 июля 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 5 копеек 1803 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Roma Numismatics - July 7, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 копеек 1803 "Сузунский монетный двор" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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