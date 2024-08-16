5 копеек 1803 года КМ "Сузунский монетный двор" (Россия, Александр I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1803 года "Сузунский монетный двор" со знаком КМ. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 99 проданному на аукционе MS67 за 190000 RUB. Торги состоялись 13 января 2022.

Сохранность UNC (29) AU (34) XF (28) VF (24) Нет оценки (6) Сохранность (слабы) MS64 (10) MS63 (5) MS62 (7) MS61 (2) MS60 (1) AU58 (6) AU55 (2) AU53 (3) AU50 (2) XF45 (7) XF40 (3) VF35 (3) VF30 (1) BN (28) Сервис ННР (3) NGC (19) RNGA (3) CGC (1) PCGS (1)

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