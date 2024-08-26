Россия Период: 1699-1991 1699-1991
5 копеек 1809 года ЕМ "Екатеринбургский монетный двор". Малая корона (Россия, Александр I)
Разновидность: Малая корона
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 51,19 гр
- Диаметр 42 - 45 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 10,140,260
Описание
- Страна Россия
- Период Александр I
- Номинал 5 копеек
- Год 1809
- Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Екатеринбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (164) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1809 года "Екатеринбургский монетный двор" со знаком ЕМ. Малая корона. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 172 проданному на аукционе Александр за 2100 USD. Торги состоялись 25 марта 2011.
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Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2024
Сохранность MS62 ННР
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Продавец Hermes Auctions
Дата 3 июня 2024
Сохранность Нет оценки
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Дата 20 мая 2024
Сохранность UNC DETAILS CGC
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Дата 20 апреля 2024
Сохранность AU
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Дата 17 апреля 2024
Сохранность VF
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Дата 13 марта 2024
Сохранность MS62 BN NGC
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Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2023
Сохранность UNC DETAILS NGC
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Продавец Coins.ee
Дата 17 декабря 2023
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Дата 6 декабря 2023
Сохранность MS62 BN NGC
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Сохранность VF
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Продавец Coins.ee
Дата 5 ноября 2023
Сохранность VF
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Продавец MUNZE
Дата 17 октября 2023
Сохранность UNC DETAILS CGC
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Дата 21 сентября 2023
Сохранность XF
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Сохранность AU58 BN NGC
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Продавец Rare Coins
Дата 6 сентября 2023
Сохранность AU
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