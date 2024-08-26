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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

5 копеек 1809 года ЕМ "Екатеринбургский монетный двор". Малая корона (Россия, Александр I)

Разновидность: Малая корона

Аверс монеты - 5 копеек 1809 года ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" Малая корона - цена монеты - Россия, Александр I Реверс монеты - 5 копеек 1809 года ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" Малая корона - цена монеты - Россия, Александр I

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 51,19 гр
  • Диаметр 42 - 45 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 10,140,260

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр I
  • Номинал 5 копеек
  • Год 1809
  • Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Екатеринбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (164) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1809 года "Екатеринбургский монетный двор" со знаком ЕМ. Малая корона. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 172 проданному на аукционе Александр за 2100 USD. Торги состоялись 25 марта 2011.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 5 копеек 1809 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Знак - July 12, 2024
Россия 5 копеек 1809 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Знак - July 12, 2024
Продавец Знак
Дата 12 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 5 копеек 1809 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Россия 5 копеек 1809 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
41 $
Цена в валюте аукциона 3600 RUB
Россия 5 копеек 1809 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе AURORA - June 27, 2024
Продавец AURORA
Дата 27 июня 2024
Сохранность AU
Цена
102 $
Цена в валюте аукциона 9000 RUB
Россия 5 копеек 1809 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Katz - June 28, 2024
Россия 5 копеек 1809 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Katz - June 28, 2024
Продавец Katz
Дата 28 июня 2024
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
Россия 5 копеек 1809 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Rare Coins - June 8, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2024
Сохранность MS62 ННР
Цена
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Россия 5 копеек 1809 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Hermes Auctions - June 3, 2024
Продавец Hermes Auctions
Дата 3 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 5 копеек 1809 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе MUNZE - May 20, 2024
Продавец MUNZE
Дата 20 мая 2024
Сохранность UNC DETAILS CGC
Цена
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Россия 5 копеек 1809 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Rare Coins - April 20, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 20 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 5 копеек 1809 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе NOONANS - April 17, 2024
Продавец NOONANS
Дата 17 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия 5 копеек 1809 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе MS67 - March 13, 2024
Продавец MS67
Дата 13 марта 2024
Сохранность MS62 BN NGC
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Россия 5 копеек 1809 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе WDA - MiM - December 29, 2023
Россия 5 копеек 1809 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе WDA - MiM - December 29, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2023
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Россия 5 копеек 1809 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Coins.ee - December 17, 2023
Россия 5 копеек 1809 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Coins.ee - December 17, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 17 декабря 2023
Сохранность AU
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Россия 5 копеек 1809 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе MS67 - December 6, 2023
Продавец MS67
Дата 6 декабря 2023
Сохранность MS62 BN NGC
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Россия 5 копеек 1809 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Künker - December 8, 2023
Продавец Künker
Дата 8 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 5 копеек 1809 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе RedSquare - December 2, 2023
Россия 5 копеек 1809 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе RedSquare - December 2, 2023
Продавец RedSquare
Дата 2 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 5 копеек 1809 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Coins.ee - November 5, 2023
Россия 5 копеек 1809 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Coins.ee - November 5, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 5 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 5 копеек 1809 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе MUNZE - October 17, 2023
Продавец MUNZE
Дата 17 октября 2023
Сохранность UNC DETAILS CGC
Цена
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Россия 5 копеек 1809 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Монеты и Медали - September 21, 2023
Россия 5 копеек 1809 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Монеты и Медали - September 21, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 21 сентября 2023
Сохранность XF
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Россия 5 копеек 1809 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе MS67 - September 20, 2023
Продавец MS67
Дата 20 сентября 2023
Сохранность AU58 BN NGC
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Россия 5 копеек 1809 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Rare Coins - September 6, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 6 сентября 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 5 копеек 1809 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе AURORA - August 24, 2023
Продавец AURORA
Дата 24 августа 2023
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 копеек 1809 "Екатеринбургский монетный двор" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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