Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Монеты России 1809 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
10 рублей 1809 СПБ ХЛ Новодел
Средняя цена
Продажи
0 2

Пробные монеты

Аверс
Реверс
1 рубль 1809 СПБ ФГ
Средняя цена 500 $
Продажи
0 172
Аверс
Реверс
1 рубль 1809 СПБ МК
Средняя цена 3300 $
Продажи
0 225
Аверс
Реверс
Полтина 1809 СПБ МК
Средняя цена 12000 $
Продажи
0 16
Аверс
Реверс
Полтина 1809 СПБ МК Новодел
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
Полуполтинник 1809 СПБ ФГ
Средняя цена 590 $
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
Полуполтинник 1809 СПБ МК Новодел
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
Полуполтинник 1809 СПБ МК
Средняя цена 4700 $
Продажи
0 54
Аверс
Реверс
10 копеек 1809 СПБ МК
Средняя цена 2400 $
Продажи
0 33
Аверс
Реверс
10 копеек 1809 СПБ ФГ Гурт пунктир
Средняя цена 5700 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
10 копеек 1809 СПБ ФГ Новодел
Средняя цена 11000 $
Продажи
0 6

Медные монеты

Аверс
Реверс
5 копеек 1809 ЕМ Екатеринбургский монетный двор Большая корона
Средняя цена 2200 $
Продажи
0 12
Аверс
Реверс
5 копеек 1809 ЕМ Екатеринбургский монетный двор Малая корона
Средняя цена 300 $
Продажи
0 164
Аверс
Реверс
5 копеек 1809 КМ Сузунский монетный двор
Средняя цена 700 $
Продажи
0 273
Аверс
Реверс
5 копеек 1809 КМ Сузунский монетный двор Новодел
Средняя цена 2000 $
Продажи
0 9
Аверс
Реверс
2 копейки 1809 КМ Новодел
Средняя цена 910 $
Продажи
0 21
Аверс
Реверс
1 копейка 1809 КМ Сузунский монетный двор Новодел
Средняя цена 1100 $
Продажи
0 21
Аверс
Реверс
Деньга 1809 КМ Сузунский монетный двор Новодел
Средняя цена 2200 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
Полушка 1809 КМ Сузунский монетный двор Новодел
Средняя цена 1400 $
Продажи
0 12
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
ibercoin
Аукцион 26 сент. 2024
Top lot
Top lot
Aureo & Calicó, S.L.
Аукцион 19 сент. 2024
Top lot
Top lot
ibercoin
Аукцион 26 сент. 2024
Категория
Год
Поиск