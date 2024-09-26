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1809
Россия
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1699-1991
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Петр I
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1809
Монеты России 1809 года
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Золотые монеты
10 рублей 1809 СПБ ХЛ
Новодел
Средняя цена
—
Продажи
0
2
Пробные монеты
1 рубль 1809 СПБ ФГ
Средняя цена
500 $
Продажи
0
172
1 рубль 1809 СПБ МК
Средняя цена
3300 $
Продажи
0
225
Полтина 1809 СПБ МК
Средняя цена
12000 $
Продажи
0
16
Полтина 1809 СПБ МК
Новодел
Средняя цена
—
Продажи
0
0
Полуполтинник 1809 СПБ ФГ
Средняя цена
590 $
Продажи
0
4
Полуполтинник 1809 СПБ МК
Новодел
Средняя цена
—
Продажи
0
0
Полуполтинник 1809 СПБ МК
Средняя цена
4700 $
Продажи
0
54
10 копеек 1809 СПБ МК
Средняя цена
2400 $
Продажи
0
33
10 копеек 1809 СПБ ФГ
Гурт пунктир
Средняя цена
5700 $
Продажи
0
1
10 копеек 1809 СПБ ФГ
Новодел
Средняя цена
11000 $
Продажи
0
6
Медные монеты
5 копеек 1809 ЕМ Екатеринбургский монетный двор
Большая корона
Средняя цена
2200 $
Продажи
0
12
5 копеек 1809 ЕМ Екатеринбургский монетный двор
Малая корона
Средняя цена
300 $
Продажи
0
164
5 копеек 1809 КМ Сузунский монетный двор
Средняя цена
700 $
Продажи
0
273
5 копеек 1809 КМ Сузунский монетный двор
Новодел
Средняя цена
2000 $
Продажи
0
9
2 копейки 1809 КМ
Новодел
Средняя цена
910 $
Продажи
0
21
1 копейка 1809 КМ Сузунский монетный двор
Новодел
Средняя цена
1100 $
Продажи
0
21
Деньга 1809 КМ Сузунский монетный двор
Новодел
Средняя цена
2200 $
Продажи
0
1
Полушка 1809 КМ Сузунский монетный двор
Новодел
Средняя цена
1400 $
Продажи
0
12
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1699-1991
Категория
Зактрыть
???
Россия
Период
1699-1991
Петр I
1699-1725
Екатерина I
1725-1727
Петр II
1727-1729
Анна Иоанновна
1730-1740
Иоанн Антонович
1740-1741
Елизавета
1741-1762
Петр III
1762-1762
Екатерина II
1762-1796
Павел I
1796-1801
Александр I
1801-1825
Николай I
1826-1855
Александр II
1854-1881
Александр III
1881-1894
Николай II
1894-1917
РСФСР и СССР
1921-1991
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