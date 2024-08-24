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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полуполтинник 1809 года СПБ ФГ (Россия, Александр I)

Аверс монеты - Полуполтинник 1809 года СПБ ФГ - цена серебряной монеты - Россия, Александр I Реверс монеты - Полуполтинник 1809 года СПБ ФГ - цена серебряной монеты - Россия, Александр I

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 5,18 гр
  • Чистого серебра (0,1446 oz) 4,4962 гр
  • Диаметр 23,7 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 40,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр I
  • Номинал Полуполтинник
  • Год 1809
  • Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полуполтинник 1809 года со знаком СПБ ФГ. Это серебряная монета периода Александра I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2887 проданному на аукционе Katz Auction за 575 EUR. Торги состоялись 15 февраля 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
  • Все фирмы
  • Gorny & Mosch (1)
  • Katz (1)
  • Rare Coins (1)
  • SINCONA (1)
Россия Полуполтинник 1809 СПБ ФГ на аукционе Rare Coins - October 2, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 2 октября 2021
Сохранность VF20
Цена
Россия Полуполтинник 1809 СПБ ФГ на аукционе Katz - February 16, 2019
Продавец Katz
Дата 16 февраля 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
650 $
Цена в валюте аукциона 575 EUR
Россия Полуполтинник 1809 СПБ ФГ на аукционе Gorny & Mosch - March 12, 2015
Продавец Gorny & Mosch
Дата 12 марта 2015
Сохранность VF
Цена
529 $
Цена в валюте аукциона 500 EUR
Россия Полуполтинник 1809 СПБ ФГ на аукционе SINCONA - October 16, 2013
Продавец SINCONA
Дата 16 октября 2013
Сохранность VG
Цена
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Где продать?

Для продажи Полуполтинник 1809 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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