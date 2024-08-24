Полуполтинник 1809 года СПБ ФГ (Россия, Александр I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полуполтинник 1809 года со знаком СПБ ФГ. Это серебряная монета периода Александра I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2887 проданному на аукционе Katz Auction за 575 EUR. Торги состоялись 15 февраля 2019.

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