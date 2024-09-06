Россия Период: 1699-1991 1699-1991
10 копеек 1809 года СПБ МК (Россия, Александр I)
Фотография: Katz Auction
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 2,07 гр
- Чистого серебра (0,0578 oz) 1,7968 гр
- Диаметр 17 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 35,000
Описание
- Страна Россия
- Период Александр I
- Номинал 10 копеек
- Год 1809
- Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (33) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1809 года со знаком СПБ МК. Это серебряная монета периода Александра I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 25563 проданному на аукционе Heritage Auctions за 14100 USD. Торги состоялись 25 сентября 2013.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Universum Coins GmbH
Дата 17 ноября 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
3118 $
Цена в валюте аукциона 3000 EUR
Продавец Русское Наследие
Дата 25 апреля 2021
Сохранность AU53 RNGA
Цена
882 $
Цена в валюте аукциона 66000 RUB
Продавец Александр
Дата 10 февраля 2021
Сохранность VF20
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 12 декабря 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 26 сентября 2020
Сохранность AU53 RNGA
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 11 апреля 2020
Сохранность AU53
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 25 февраля 2020
Сохранность VF35
Цена
******
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Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 1 декабря 2018
Сохранность AU
Цена
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Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 1 декабря 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец Александр
Дата 15 декабря 2017
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Продавец Александр
Дата 26 апреля 2017
Сохранность VF30
Цена
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Продавец Katz
Дата 18 декабря 2016
Сохранность AU
Цена
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Продавец AURORA
Дата 24 октября 2016
Сохранность F
Цена
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Продавец Империя
Дата 1 октября 2016
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 30 сентября 2016
Сохранность VF
Цена
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Продавец AURORA
Дата 18 апреля 2016
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
Для продажи 10 копеек 1809 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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