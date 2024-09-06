10 копеек 1809 года СПБ МК (Россия, Александр I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1809 года со знаком СПБ МК. Это серебряная монета периода Александра I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 25563 проданному на аукционе Heritage Auctions за 14100 USD. Торги состоялись 25 сентября 2013.

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