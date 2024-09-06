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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

10 копеек 1809 года СПБ МК (Россия, Александр I)

Аверс монеты - 10 копеек 1809 года СПБ МК - цена серебряной монеты - Россия, Александр I Реверс монеты - 10 копеек 1809 года СПБ МК - цена серебряной монеты - Россия, Александр I

Фотография: Katz Auction

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 2,07 гр
  • Чистого серебра (0,0578 oz) 1,7968 гр
  • Диаметр 17 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 35,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр I
  • Номинал 10 копеек
  • Год 1809
  • Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (33) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1809 года со знаком СПБ МК. Это серебряная монета периода Александра I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 25563 проданному на аукционе Heritage Auctions за 14100 USD. Торги состоялись 25 сентября 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Русское Наследие (3)
Россия 10 копеек 1809 СПБ МК на аукционе Universum Coins GmbH - November 17, 2022
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 17 ноября 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
3118 $
Цена в валюте аукциона 3000 EUR
Россия 10 копеек 1809 СПБ МК на аукционе Русское Наследие - April 25, 2021
Продавец Русское Наследие
Дата 25 апреля 2021
Сохранность AU53 RNGA
Цена
882 $
Цена в валюте аукциона 66000 RUB
Россия 10 копеек 1809 СПБ МК на аукционе Александр - February 10, 2021
Россия 10 копеек 1809 СПБ МК на аукционе Александр - February 10, 2021
Продавец Александр
Дата 10 февраля 2021
Сохранность VF20
Цена
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Россия 10 копеек 1809 СПБ МК на аукционе Numisbalt - December 12, 2020
Продавец Numisbalt
Дата 12 декабря 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 10 копеек 1809 СПБ МК на аукционе Русское Наследие - September 26, 2020
Продавец Русское Наследие
Дата 26 сентября 2020
Сохранность AU53 RNGA
Цена
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Россия 10 копеек 1809 СПБ МК на аукционе Русское Наследие - April 11, 2020
Продавец Русское Наследие
Дата 11 апреля 2020
Сохранность AU53
Цена
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Россия 10 копеек 1809 СПБ МК на аукционе Имперская монета - February 25, 2020
Россия 10 копеек 1809 СПБ МК на аукционе Имперская монета - February 25, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 25 февраля 2020
Сохранность VF35
Цена
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Россия 10 копеек 1809 СПБ МК на аукционе Русский Нумизматический Дом - December 1, 2018
Россия 10 копеек 1809 СПБ МК на аукционе Русский Нумизматический Дом - December 1, 2018
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 1 декабря 2018
Сохранность AU
Цена
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Россия 10 копеек 1809 СПБ МК на аукционе Русский Нумизматический Дом - December 1, 2018
Россия 10 копеек 1809 СПБ МК на аукционе Русский Нумизматический Дом - December 1, 2018
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 1 декабря 2018
Сохранность VF
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Россия 10 копеек 1809 СПБ МК на аукционе AURORA - May 21, 2018
Продавец AURORA
Дата 21 мая 2018
Сохранность F
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Россия 10 копеек 1809 СПБ МК на аукционе Александр - December 15, 2017
Россия 10 копеек 1809 СПБ МК на аукционе Александр - December 15, 2017
Продавец Александр
Дата 15 декабря 2017
Сохранность MS63 PCGS
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Россия 10 копеек 1809 СПБ МК на аукционе Знак - November 17, 2017
Россия 10 копеек 1809 СПБ МК на аукционе Знак - November 17, 2017
Продавец Знак
Дата 17 ноября 2017
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 10 копеек 1809 СПБ МК на аукционе Katz - June 25, 2017
Продавец Katz
Дата 25 июня 2017
Сохранность AU
Цена
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Россия 10 копеек 1809 СПБ МК на аукционе Александр - April 26, 2017
Россия 10 копеек 1809 СПБ МК на аукционе Александр - April 26, 2017
Продавец Александр
Дата 26 апреля 2017
Сохранность VF30
Цена
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Россия 10 копеек 1809 СПБ МК на аукционе Katz - December 18, 2016
Продавец Katz
Дата 18 декабря 2016
Сохранность AU
Цена
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Россия 10 копеек 1809 СПБ МК на аукционе AURORA - October 24, 2016
Продавец AURORA
Дата 24 октября 2016
Сохранность F
Цена
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Россия 10 копеек 1809 СПБ МК на аукционе Империя - October 1, 2016
Продавец Империя
Дата 1 октября 2016
Сохранность XF
Цена
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Россия 10 копеек 1809 СПБ МК на аукционе Künker - September 30, 2016
Продавец Künker
Дата 30 сентября 2016
Сохранность VF
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Россия 10 копеек 1809 СПБ МК на аукционе AURORA - April 18, 2016
Продавец AURORA
Дата 18 апреля 2016
Сохранность VF
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Россия 10 копеек 1809 СПБ МК на аукционе Александр - February 15, 2016
Россия 10 копеек 1809 СПБ МК на аукционе Александр - February 15, 2016
Продавец Александр
Дата 15 февраля 2016
Сохранность VF25
Цена
Россия 10 копеек 1809 СПБ МК на аукционе Александр - September 19, 2014
Россия 10 копеек 1809 СПБ МК на аукционе Александр - September 19, 2014
Продавец Александр
Дата 19 сентября 2014
Сохранность AU58
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 копеек 1809 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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