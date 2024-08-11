1 рубль 1809 года СПБ МК (Россия, Александр I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1809 года со знаком СПБ МК. Это серебряная монета периода Александра I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2077 проданному на аукционе The New York Sale за 24000 USD. Торги состоялись 11 января 2024.

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