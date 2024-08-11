Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 рубль 1809 года СПБ МК (Россия, Александр I)

Аверс монеты - 1 рубль 1809 года СПБ МК - цена серебряной монеты - Россия, Александр I Реверс монеты - 1 рубль 1809 года СПБ МК - цена серебряной монеты - Россия, Александр I

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 20,73 гр
  • Чистого серебра (0,5785 oz) 17,9936 гр
  • Диаметр 36,8 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр I
  • Номинал 1 рубль
  • Год 1809
  • Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (225) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1809 года со знаком СПБ МК. Это серебряная монета периода Александра I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2077 проданному на аукционе The New York Sale за 24000 USD. Торги состоялись 11 января 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • AB Philea & Myntkompaniet (1)
  • Auction World (1)
  • AURORA (26)
  • Baldwin's (1)
  • Bruun Rasmussen (1)
  • Busso Peus (2)
  • COINSNET (2)
  • Felzmann (1)
  • Gorny & Mosch (4)
  • Grün (2)
  • Haljak Coin Auction (1)
  • Heritage (8)
  • Hess Divo (1)
  • Katz (14)
  • Kroha (1)
  • Künker (23)
  • Leu (1)
  • Möller (2)
  • Myntauktioner i Sverige AB (1)
  • New York Sale (5)
  • Niemczyk (2)
  • Nuance Auction Galleries, Inc. (1)
  • Numimarket (1)
  • Numisbalt (3)
  • Numismatica Genevensis (1)
  • Numismatica Ranieri (1)
  • Numisor (1)
  • Rare Coins (17)
  • Rauch (2)
  • RedSquare (1)
  • Reinhard Fischer (2)
  • Roma Numismatics (1)
  • Russiancoin (5)
  • SINCONA (7)
  • Spink (1)
  • Teutoburger (1)
  • V. GADOURY (1)
  • WAG (1)
  • WCN (2)
  • Wójcicki (1)
  • Александр (26)
  • Денга1700 (1)
  • Знак (1)
  • Империя (7)
  • Имперская монета (12)
  • Монеты и Медали (4)
  • НИКО (9)
  • ОЛНЗ (1)
  • Русский Нумизматический Дом (11)
  • Русское Наследие (3)
Россия 1 рубль 1809 СПБ МК на аукционе Rauch - June 27, 2024
Продавец Rauch
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
1148 $
Цена в валюте аукциона 1075 EUR
Россия 1 рубль 1809 СПБ МК на аукционе Numisbalt - June 9, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
1568 $
Цена в валюте аукциона 1450 EUR
Россия 1 рубль 1809 СПБ МК на аукционе AURORA - May 29, 2024
Продавец AURORA
Дата 29 мая 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 рубль 1809 СПБ МК на аукционе Александр - March 20, 2024
Россия 1 рубль 1809 СПБ МК на аукционе Александр - March 20, 2024
Продавец Александр
Дата 20 марта 2024
Сохранность MS62 ННР
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 рубль 1809 СПБ МК на аукционе AURORA - February 29, 2024
Продавец AURORA
Дата 29 февраля 2024
Сохранность MS62 ННР
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 рубль 1809 СПБ МК на аукционе AURORA - February 29, 2024
Продавец AURORA
Дата 29 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 рубль 1809 СПБ МК на аукционе New York Sale - January 11, 2024
Продавец New York Sale
Дата 11 января 2024
Сохранность MS64 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 рубль 1809 СПБ МК на аукционе Rare Coins - January 6, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 6 января 2024
Сохранность VF
Цена
Россия 1 рубль 1809 СПБ МК на аукционе COINSNET - December 2, 2023
Россия 1 рубль 1809 СПБ МК на аукционе COINSNET - December 2, 2023
Продавец COINSNET
Дата 2 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 рубль 1809 СПБ МК на аукционе AURORA - November 16, 2023
Продавец AURORA
Дата 16 ноября 2023
Сохранность MS62 ННР
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 рубль 1809 СПБ МК на аукционе AURORA - October 26, 2023
Продавец AURORA
Дата 26 октября 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 рубль 1809 СПБ МК на аукционе SINCONA - October 23, 2023
Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 рубль 1809 СПБ МК на аукционе Монеты и Медали - October 13, 2023
Россия 1 рубль 1809 СПБ МК на аукционе Монеты и Медали - October 13, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 13 октября 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 рубль 1809 СПБ МК на аукционе Монеты и Медали - October 13, 2023
Россия 1 рубль 1809 СПБ МК на аукционе Монеты и Медали - October 13, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 13 октября 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 рубль 1809 СПБ МК на аукционе Монеты и Медали - October 12, 2023
Россия 1 рубль 1809 СПБ МК на аукционе Монеты и Медали - October 12, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 12 октября 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 рубль 1809 СПБ МК на аукционе AURORA - October 5, 2023
Продавец AURORA
Дата 5 октября 2023
Сохранность VF
Цена
Россия 1 рубль 1809 СПБ МК на аукционе RedSquare - August 6, 2023
Россия 1 рубль 1809 СПБ МК на аукционе RedSquare - August 6, 2023
Продавец RedSquare
Дата 6 августа 2023
Сохранность MS62 ННР
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 рубль 1809 СПБ МК на аукционе Künker - July 20, 2023
Продавец Künker
Дата 20 июля 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 рубль 1809 СПБ МК на аукционе Rare Coins - July 12, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 12 июля 2023
Сохранность MS62 ННР
Цена
Россия 1 рубль 1809 СПБ МК на аукционе Roma Numismatics - March 24, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 24 марта 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 рубль 1809 СПБ МК на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Россия 1 рубль 1809 СПБ МК на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 1 рубль 1809 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 422
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет России Каталог монет Александра I Монеты России 1809 года Все российские монеты российские серебряные монеты российские монеты номиналом 1 рубль Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 11 авг. 2024
Top lot
Top lot
Varesi
Аукцион 27 сент. 2024
Top lot
Top lot
Pesek Auctions
Аукцион 23 сент. 2024
Категория
Год
Поиск