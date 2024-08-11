Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 рубль 1809 года СПБ МК (Россия, Александр I)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 20,73 гр
- Чистого серебра (0,5785 oz) 17,9936 гр
- Диаметр 36,8 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Александр I
- Номинал 1 рубль
- Год 1809
- Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (225) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1809 года со знаком СПБ МК. Это серебряная монета периода Александра I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2077 проданному на аукционе The New York Sale за 24000 USD. Торги состоялись 11 января 2024.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
1568 $
Цена в валюте аукциона 1450 EUR
Продавец Александр
Дата 20 марта 2024
Сохранность MS62 ННР
Цена
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Продавец AURORA
Дата 29 февраля 2024
Сохранность MS62 ННР
Цена
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Продавец AURORA
Дата 29 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец New York Sale
Дата 11 января 2024
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 2 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец AURORA
Дата 16 ноября 2023
Сохранность MS62 ННР
Цена
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Продавец AURORA
Дата 26 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 13 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 13 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 12 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец RedSquare
Дата 6 августа 2023
Сохранность MS62 ННР
Цена
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Продавец Roma Numismatics
Дата 24 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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