5 копеек 1809 года КМ "Сузунский монетный двор" (Россия, Александр I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1809 года "Сузунский монетный двор" со знаком КМ. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 93 проданному на аукционе MS67 за 280000 RUB. Торги состоялись 6 декабря 2023.

Сохранность UNC (150) AU (59) XF (34) VF (14) Нет оценки (14) Сохранность (слабы) MS65 (8) MS64 (7) MS63 (40) MS62 (41) MS61 (19) MS60 (8) AU58 (4) AU55 (9) AU53 (4) AU50 (6) XF45 (3) XF40 (7) VF35 (1) VF30 (1) DETAILS (3) RB (8) BN (112) Сервис NGC (77) ННР (24) RNGA (19) CGC (1)

Продавец Все фирмы

AURORA (20)

BAC (5)

Baldwin's (1)

CNG (2)

Coins.ee (11)

Felzmann (2)

Gorny & Mosch (4)

Hess Divo (1)

Katz (22)

Künker (5)

Lucernae Numismática (1)

MS67 (19)

MUNZE (22)

New York Sale (2)

Niemczyk (1)

Numisbalt (26)

Rare Coins (38)

Rauch (2)

RedSquare (13)

Roma Numismatics (1)

Russiancoin (2)

SINCONA (1)

Stack's (1)

Universum Coins GmbH (1)

Александр (26)

Знак (2)

Империя (4)

Имперская монета (12)

Монеты и Медали (2)

Русский Нумизматический Дом (4)

Русское Наследие (20)