Россия Период: 1699-1991 1699-1991
5 копеек 1809 года КМ "Сузунский монетный двор" (Россия, Александр I)
Фотография: AURORA
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 51,19 гр
- Диаметр 43,5 - 45 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Александр I
- Номинал 5 копеек
- Год 1809
- Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Сузун
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (273) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1809 года "Сузунский монетный двор" со знаком КМ. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 93 проданному на аукционе MS67 за 280000 RUB. Торги состоялись 6 декабря 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 25 июля 2024
Сохранность VF
Цена
110 $
Цена в валюте аукциона 9500 RUB
Продавец AURORA
Дата 30 мая 2024
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
413 $
Цена в валюте аукциона 37000 RUB
Продавец Russiancoin
Дата 16 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
******
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Продавец Numisbalt
Дата 12 мая 2024
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
******
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Продавец Русское Наследие
Дата 6 апреля 2024
Сохранность MS62 BN RNGA
Цена
******
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Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность MS62
Цена
******
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Продавец AURORA
Дата 15 февраля 2024
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
******
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Продавец Русское Наследие
Дата 16 декабря 2023
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2023
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Продавец MS67
Дата 6 декабря 2023
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
******
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Где продать?
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