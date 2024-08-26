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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

5 копеек 1809 года КМ "Сузунский монетный двор" (Россия, Александр I)

Аверс монеты - 5 копеек 1809 года КМ "Сузунский монетный двор" - цена монеты - Россия, Александр I Реверс монеты - 5 копеек 1809 года КМ "Сузунский монетный двор" - цена монеты - Россия, Александр I

Фотография: AURORA

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 51,19 гр
  • Диаметр 43,5 - 45 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр I
  • Номинал 5 копеек
  • Год 1809
  • Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Сузун
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (273) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1809 года "Сузунский монетный двор" со знаком КМ. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 93 проданному на аукционе MS67 за 280000 RUB. Торги состоялись 6 декабря 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 5 копеек 1809 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Русский Нумизматический Дом - July 25, 2024
Россия 5 копеек 1809 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Русский Нумизматический Дом - July 25, 2024
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 25 июля 2024
Сохранность VF
Цена
110 $
Цена в валюте аукциона 9500 RUB
Россия 5 копеек 1809 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Знак - July 12, 2024
Россия 5 копеек 1809 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Знак - July 12, 2024
Продавец Знак
Дата 12 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 5 копеек 1809 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Katz - June 28, 2024
Продавец Katz
Дата 28 июня 2024
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
Россия 5 копеек 1809 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Rare Coins - June 8, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2024
Сохранность MS60 BN ННР
Цена
Россия 5 копеек 1809 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе AURORA - May 30, 2024
Продавец AURORA
Дата 30 мая 2024
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
413 $
Цена в валюте аукциона 37000 RUB
Россия 5 копеек 1809 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Russiancoin - May 16, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 16 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 5 копеек 1809 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Александр - May 15, 2024
Россия 5 копеек 1809 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Александр - May 15, 2024
Продавец Александр
Дата 15 мая 2024
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
Россия 5 копеек 1809 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Numisbalt - May 12, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 12 мая 2024
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
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Россия 5 копеек 1809 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Русский Нумизматический Дом - April 25, 2024
Россия 5 копеек 1809 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Русский Нумизматический Дом - April 25, 2024
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 25 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
Россия 5 копеек 1809 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Russiancoin - April 18, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 18 апреля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 5 копеек 1809 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Русское Наследие - April 6, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 6 апреля 2024
Сохранность MS62 BN RNGA
Цена
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Россия 5 копеек 1809 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе BAC - April 2, 2024
Продавец BAC
Дата 2 апреля 2024
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
Россия 5 копеек 1809 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе BAC - April 2, 2024
Продавец BAC
Дата 2 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 5 копеек 1809 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Rare Coins - March 30, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность MS62
Цена
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Россия 5 копеек 1809 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе AURORA - February 15, 2024
Продавец AURORA
Дата 15 февраля 2024
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Россия 5 копеек 1809 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе RedSquare - January 27, 2024
Продавец RedSquare
Дата 27 января 2024
Сохранность MS62 BN ННР
Цена
Россия 5 копеек 1809 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Русское Наследие - December 16, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 16 декабря 2023
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Россия 5 копеек 1809 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Numisbalt - December 10, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2023
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Россия 5 копеек 1809 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе MS67 - December 6, 2023
Продавец MS67
Дата 6 декабря 2023
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
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Россия 5 копеек 1809 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе BAC - November 14, 2023
Продавец BAC
Дата 14 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 5 копеек 1809 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе MS67 - November 8, 2023
Продавец MS67
Дата 8 ноября 2023
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 копеек 1809 "Сузунский монетный двор" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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