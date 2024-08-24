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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

2 копейки 1809 года КМ. Новодел (Россия, Александр I)

Разновидность: Новодел

Аверс монеты - 2 копейки 1809 года КМ Новодел - цена монеты - Россия, Александр I Реверс монеты - 2 копейки 1809 года КМ Новодел - цена монеты - Россия, Александр I

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 20,48 гр
  • Диаметр 34 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр I
  • Номинал 2 копейки
  • Год 1809
  • Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Сузун
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (21)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1809 года со знаком КМ. Новодел. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 5800 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 2000 EUR. Торги состоялись 7 октября 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 2 копейки 1809 КМ на аукционе Александр - May 15, 2024
Россия 2 копейки 1809 КМ на аукционе Александр - May 15, 2024
Продавец Александр
Дата 15 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
2409 $
Цена в валюте аукциона 220000 RUB
Россия 2 копейки 1809 КМ на аукционе Империя - September 17, 2021
Продавец Империя
Дата 17 сентября 2021
Сохранность UNC
Цена
Россия 2 копейки 1809 КМ на аукционе Rare Coins - October 3, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 3 октября 2020
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
Россия 2 копейки 1809 КМ на аукционе Александр - June 10, 2020
Россия 2 копейки 1809 КМ на аукционе Александр - June 10, 2020
Продавец Александр
Дата 10 июня 2020
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
Россия 2 копейки 1809 КМ на аукционе Александр - March 20, 2020
Россия 2 копейки 1809 КМ на аукционе Александр - March 20, 2020
Продавец Александр
Дата 20 марта 2020
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
Россия 2 копейки 1809 КМ на аукционе Rare Coins - October 5, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 5 октября 2019
Сохранность SP62 BN PCGS
Цена
Россия 2 копейки 1809 КМ на аукционе Katz - November 25, 2018
Продавец Katz
Дата 25 ноября 2018
Сохранность Нет оценки
Цена
363 $
Цена в валюте аукциона 320 EUR
Россия 2 копейки 1809 КМ на аукционе Имперская монета - September 4, 2018
Россия 2 копейки 1809 КМ на аукционе Имперская монета - September 4, 2018
Продавец Имперская монета
Дата 4 сентября 2018
Сохранность MS62 BN RNGA
Цена
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Россия 2 копейки 1809 КМ на аукционе Русское Наследие - April 21, 2018
Продавец Русское Наследие
Дата 21 апреля 2018
Сохранность MS62 BN RNGA
Цена
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Россия 2 копейки 1809 КМ на аукционе Русское Наследие - October 14, 2017
Продавец Русское Наследие
Дата 14 октября 2017
Сохранность MS62 BN RNGA
Цена
Россия 2 копейки 1809 КМ на аукционе Heritage - January 9, 2017
Россия 2 копейки 1809 КМ на аукционе Heritage - January 9, 2017
Продавец Heritage
Дата 9 января 2017
Сохранность MS66 BN NGC
Цена
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Россия 2 копейки 1809 КМ на аукционе Rare Coins - November 12, 2016
Продавец Rare Coins
Дата 12 ноября 2016
Сохранность MS61
Цена
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Россия 2 копейки 1809 КМ на аукционе Heritage - September 13, 2016
Россия 2 копейки 1809 КМ на аукционе Heritage - September 13, 2016
Продавец Heritage
Дата 13 сентября 2016
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Россия 2 копейки 1809 КМ на аукционе Александр - April 2, 2016
Россия 2 копейки 1809 КМ на аукционе Александр - April 2, 2016
Продавец Александр
Дата 2 апреля 2016
Сохранность MS63
Цена
Россия 2 копейки 1809 КМ на аукционе New York Sale - January 7, 2016
Продавец New York Sale
Дата 7 января 2016
Сохранность MS63 RB NGC
Цена
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Россия 2 копейки 1809 КМ на аукционе Александр - September 19, 2015
Россия 2 копейки 1809 КМ на аукционе Александр - September 19, 2015
Продавец Александр
Дата 19 сентября 2015
Сохранность MS64
Цена
Россия 2 копейки 1809 КМ на аукционе Александр - March 27, 2015
Россия 2 копейки 1809 КМ на аукционе Александр - March 27, 2015
Продавец Александр
Дата 27 марта 2015
Сохранность MS64
Цена
Россия 2 копейки 1809 КМ на аукционе Künker - October 8, 2014
Продавец Künker
Дата 8 октября 2014
Сохранность AU
Цена
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Россия 2 копейки 1809 КМ на аукционе New York Sale - January 9, 2014
Продавец New York Sale
Дата 9 января 2014
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Россия 2 копейки 1809 КМ на аукционе Goldberg - February 24, 2003
Россия 2 копейки 1809 КМ на аукционе Goldberg - February 24, 2003
Продавец Goldberg
Дата 24 февраля 2003
Сохранность MS63 NGC
Цена
Россия 2 копейки 1809 КМ на аукционе Goldberg - June 4, 2002
Россия 2 копейки 1809 КМ на аукционе Goldberg - June 4, 2002
Продавец Goldberg
Дата 4 июня 2002
Сохранность MS63 NGC
Цена

Где продать?

Для продажи 2 копейки 1809 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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