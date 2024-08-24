Россия Период: 1699-1991 1699-1991
2 копейки 1809 года КМ. Новодел (Россия, Александр I)
Разновидность: Новодел
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 20,48 гр
- Диаметр 34 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Александр I
- Номинал 2 копейки
- Год 1809
- Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Сузун
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (21)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1809 года со знаком КМ. Новодел. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 5800 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 2000 EUR. Торги состоялись 7 октября 2014.
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Продавец Александр
Дата 15 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
2409 $
Цена в валюте аукциона 220000 RUB
Продавец Имперская монета
Дата 4 сентября 2018
Сохранность MS62 BN RNGA
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 21 апреля 2018
Сохранность MS62 BN RNGA
Цена
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Продавец Heritage
Дата 9 января 2017
Сохранность MS66 BN NGC
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 12 ноября 2016
Сохранность MS61
Цена
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Продавец Heritage
Дата 13 сентября 2016
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец New York Sale
Дата 7 января 2016
Сохранность MS63 RB NGC
Цена
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Продавец Künker
Дата 8 октября 2014
Сохранность AU
Цена
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Продавец New York Sale
Дата 9 января 2014
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Где продать?
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