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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полтина 1809 года СПБ МК (Россия, Александр I)

Аверс монеты - Полтина 1809 года СПБ МК - цена серебряной монеты - Россия, Александр I Реверс монеты - Полтина 1809 года СПБ МК - цена серебряной монеты - Россия, Александр I

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 10,37 гр
  • Чистого серебра (0,2894 oz) 9,0012 гр
  • Диаметр 30,1 мм
  • Гурт пунктир
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 11,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр I
  • Номинал Полтина
  • Год 1809
  • Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (16) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1809 года со знаком СПБ МК. Это серебряная монета периода Александра I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 439 проданному на аукционе SINCONA AG за 42000 CHF. Торги состоялись 12 октября 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия Полтина 1809 СПБ МК на аукционе Империя - December 23, 2021
Продавец Империя
Дата 23 декабря 2021
Сохранность AU
Цена
Россия Полтина 1809 СПБ МК на аукционе Империя - September 17, 2021
Продавец Империя
Дата 17 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
1655 $
Цена в валюте аукциона 120000 RUB
Россия Полтина 1809 СПБ МК на аукционе Имперская монета - April 27, 2021
Россия Полтина 1809 СПБ МК на аукционе Имперская монета - April 27, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 27 апреля 2021
Сохранность XF40
Цена
1027 $
Цена в валюте аукциона 77000 RUB
Россия Полтина 1809 СПБ МК на аукционе Империя - April 3, 2021
Продавец Империя
Дата 3 апреля 2021
Сохранность XF
Цена
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Россия Полтина 1809 СПБ МК на аукционе AURORA - February 24, 2021
Продавец AURORA
Дата 24 февраля 2021
Сохранность XF
Цена
Россия Полтина 1809 СПБ МК на аукционе Александр - November 4, 2020
Россия Полтина 1809 СПБ МК на аукционе Александр - November 4, 2020
Продавец Александр
Дата 4 ноября 2020
Сохранность VF35
Цена
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Россия Полтина 1809 СПБ МК на аукционе AURORA - October 21, 2020
Продавец AURORA
Дата 21 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Россия Полтина 1809 СПБ МК на аукционе SINCONA - October 19, 2020
Продавец SINCONA
Дата 19 октября 2020
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Россия Полтина 1809 СПБ МК на аукционе SINCONA - October 21, 2019
Продавец SINCONA
Дата 21 октября 2019
Сохранность UNC
Цена
Россия Полтина 1809 СПБ МК на аукционе Русский Нумизматический Дом - September 29, 2018
Россия Полтина 1809 СПБ МК на аукционе Русский Нумизматический Дом - September 29, 2018
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 29 сентября 2018
Сохранность XF
Цена
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Россия Полтина 1809 СПБ МК на аукционе Русский Нумизматический Дом - December 2, 2017
Россия Полтина 1809 СПБ МК на аукционе Русский Нумизматический Дом - December 2, 2017
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 2 декабря 2017
Сохранность XF
Цена
Россия Полтина 1809 СПБ МК на аукционе Rare Coins - April 23, 2016
Продавец Rare Coins
Дата 23 апреля 2016
Сохранность MS61 PL
Цена
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Россия Полтина 1809 СПБ МК на аукционе Künker - March 17, 2016
Продавец Künker
Дата 17 марта 2016
Сохранность VF
Цена
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Россия Полтина 1809 СПБ МК на аукционе SINCONA - October 14, 2015
Продавец SINCONA
Дата 14 октября 2015
Сохранность UNC
Цена
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Россия Полтина 1809 СПБ МК на аукционе Künker - June 20, 2013
Продавец Künker
Дата 20 июня 2013
Сохранность UNC PL
Цена
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Россия Полтина 1809 СПБ МК на аукционе Künker - June 24, 2011
Продавец Künker
Дата 24 июня 2011
Сохранность UNC PL
Цена
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Где продать?

Для продажи Полтина 1809 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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