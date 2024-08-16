Полтина 1809 года СПБ МК (Россия, Александр I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1809 года со знаком СПБ МК. Это серебряная монета периода Александра I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 439 проданному на аукционе SINCONA AG за 42000 CHF. Торги состоялись 12 октября 2015.

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