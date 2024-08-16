Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Полтина 1809 года СПБ МК (Россия, Александр I)
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 10,37 гр
- Чистого серебра (0,2894 oz) 9,0012 гр
- Диаметр 30,1 мм
- Гурт пунктир
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 11,000
Описание
- Страна Россия
- Период Александр I
- Номинал Полтина
- Год 1809
- Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (16) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1809 года со знаком СПБ МК. Это серебряная монета периода Александра I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 439 проданному на аукционе SINCONA AG за 42000 CHF. Торги состоялись 12 октября 2015.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Имперская монета
Дата 27 апреля 2021
Сохранность XF40
Цена
1027 $
Цена в валюте аукциона 77000 RUB
Продавец Империя
Дата 3 апреля 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Александр
Дата 4 ноября 2020
Сохранность VF35
Цена
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Продавец AURORA
Дата 21 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 19 октября 2020
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 29 сентября 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 23 апреля 2016
Сохранность MS61 PL
Цена
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Продавец Künker
Дата 17 марта 2016
Сохранность VF
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 14 октября 2015
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Künker
Дата 20 июня 2013
Сохранность UNC PL
Цена
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Где продать?
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