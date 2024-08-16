10 рублей 1809 года СПБ ХЛ. Новодел (Россия, Александр I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 рублей 1809 года со знаком СПБ ХЛ. Новодел. Это золотая монета периода Александра I отчеканена на Банковском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 496 проданному на аукционе Renaissance Auctions LLC за 40000 USD. Торги состоялись 12 августа 2000.

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