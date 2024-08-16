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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

10 рублей 1809 года СПБ ХЛ. Новодел (Россия, Александр I)

Разновидность: Новодел

Аверс монеты - 10 рублей 1809 года СПБ ХЛ Новодел - цена золотой монеты - Россия, Александр I Реверс монеты - 10 рублей 1809 года СПБ ХЛ Новодел - цена золотой монеты - Россия, Александр I

Фотография: Adolph Hess Nachfolger

Техническая информация

  • Металл Золото (0,986)
  • Вес 12,17 гр
  • Чистого золота (0,3858 oz) 11,9996 гр
  • Диаметр 28 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр I
  • Номинал 10 рублей
  • Год 1809
  • Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург (Банковский)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 рублей 1809 года со знаком СПБ ХЛ. Новодел. Это золотая монета периода Александра I отчеканена на Банковском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 496 проданному на аукционе Renaissance Auctions LLC за 40000 USD. Торги состоялись 12 августа 2000.

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Россия 10 рублей 1809 СПБ ХЛ на аукционе Renaissance Auctions LLC - August 13, 2000
Россия 10 рублей 1809 СПБ ХЛ на аукционе Renaissance Auctions LLC - August 13, 2000
Из коллекции Коллекции Ренессанса
Продавец Renaissance Auctions LLC
Дата 13 августа 2000
Сохранность UNC PL
Цена
40000 $
Цена в валюте аукциона 40000 USD
Россия 10 рублей 1809 СПБ ХЛ на аукционе Adolph Hess Nachfolger - March 9, 1913
Россия 10 рублей 1809 СПБ ХЛ на аукционе Adolph Hess Nachfolger - March 9, 1913
Из коллекции Толстого
Продавец Adolph Hess Nachfolger
Дата 9 марта 1913
Сохранность UNC
Цена
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