Россия Период: 1699-1991 1699-1991
10 рублей 1809 года СПБ ХЛ. Новодел (Россия, Александр I)
Разновидность: Новодел
Фотография: Adolph Hess Nachfolger
Техническая информация
- Металл Золото (0,986)
- Вес 12,17 гр
- Чистого золота (0,3858 oz) 11,9996 гр
- Диаметр 28 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Александр I
- Номинал 10 рублей
- Год 1809
- Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург (Банковский)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 рублей 1809 года со знаком СПБ ХЛ. Новодел. Это золотая монета периода Александра I отчеканена на Банковском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 496 проданному на аукционе Renaissance Auctions LLC за 40000 USD. Торги состоялись 12 августа 2000.
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