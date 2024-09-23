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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Золотые монеты 10 рублей Александра I - Россия

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10 рублей 1802-1809

Год Знак Описание Тираж UNC Биткин Продажи Продажи
1802 СПБ 74,015 R2 0 91802 СПБ АИ - R1 0 141802 СПБ АИ Новодел - R4 0 21802 СПБ ХЛ Новодел - R4 0 01804 СПБ ХЛ 72,320 R1 0 241804 СПБ ХЛ Новодел 72,320 R3 0 01805 СПБ ХЛ 55,000 R1 0 81805 СПБ ХЛ Новодел 55,000 R3 0 11809 СПБ ХЛ Новодел - R4 0 2
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