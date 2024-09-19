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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

10 рублей 1804 года СПБ ХЛ (Россия, Александр I)

Аверс монеты - 10 рублей 1804 года СПБ ХЛ - цена золотой монеты - Россия, Александр I Реверс монеты - 10 рублей 1804 года СПБ ХЛ - цена золотой монеты - Россия, Александр I

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Золото (0,986)
  • Вес 12,17 гр
  • Чистого золота (0,3858 oz) 11,9996 гр
  • Диаметр 28 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 72,320

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр I
  • Номинал 10 рублей
  • Год 1804
  • Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург (Банковский)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (24) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 рублей 1804 года со знаком СПБ ХЛ. Это золотая монета периода Александра I отчеканена на Банковском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 5474 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 140000 EUR. Торги состоялись 18 марта 2008.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 10 рублей 1804 СПБ ХЛ на аукционе Teutoburger - December 4, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 4 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
5444 $
Цена в валюте аукциона 5000 EUR
Россия 10 рублей 1804 СПБ ХЛ на аукционе Rare Coins - December 2, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 2 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
76733 $
Цена в валюте аукциона 7000000 RUB
Россия 10 рублей 1804 СПБ ХЛ на аукционе Александр - May 24, 2023
Россия 10 рублей 1804 СПБ ХЛ на аукционе Александр - May 24, 2023
Продавец Александр
Дата 24 мая 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 10 рублей 1804 СПБ ХЛ на аукционе Heritage - May 5, 2023
Продавец Heritage
Дата 5 мая 2023
Сохранность VF35 NGC
Цена
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Россия 10 рублей 1804 СПБ ХЛ на аукционе Rare Coins - October 2, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 2 октября 2021
Сохранность AU53 ННР
Цена
Россия 10 рублей 1804 СПБ ХЛ на аукционе Rare Coins - June 17, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 17 июня 2020
Сохранность F
Цена
Россия 10 рублей 1804 СПБ ХЛ на аукционе Rare Coins - December 7, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 7 декабря 2019
Сохранность AU53
Цена
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Россия 10 рублей 1804 СПБ ХЛ на аукционе Auction World - October 20, 2019
Продавец Auction World
Дата 20 октября 2019
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Россия 10 рублей 1804 СПБ ХЛ на аукционе Русское Наследие - April 20, 2019
Продавец Русское Наследие
Дата 20 апреля 2019
Сохранность XF45 RNGA
Цена
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Россия 10 рублей 1804 СПБ ХЛ на аукционе Русское Наследие - October 13, 2018
Продавец Русское Наследие
Дата 13 октября 2018
Сохранность XF45 RNGA
Цена
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Россия 10 рублей 1804 СПБ ХЛ на аукционе Русское Наследие - December 16, 2017
Продавец Русское Наследие
Дата 16 декабря 2017
Сохранность XF45 RNGA
Цена
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Россия 10 рублей 1804 СПБ ХЛ на аукционе Rare Coins - November 11, 2017
Продавец Rare Coins
Дата 11 ноября 2017
Сохранность VF30
Цена
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Россия 10 рублей 1804 СПБ ХЛ на аукционе Dorotheum - May 18, 2017
Продавец Dorotheum
Дата 18 мая 2017
Сохранность VF
Цена
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Россия 10 рублей 1804 СПБ ХЛ на аукционе New York Sale - January 12, 2017
Продавец New York Sale
Дата 12 января 2017
Сохранность VF
Цена
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Россия 10 рублей 1804 СПБ ХЛ на аукционе Империя - June 4, 2016
Продавец Империя
Дата 4 июня 2016
Сохранность XF
Цена
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Россия 10 рублей 1804 СПБ ХЛ на аукционе Александр - September 19, 2015
Россия 10 рублей 1804 СПБ ХЛ на аукционе Александр - September 19, 2015
Продавец Александр
Дата 19 сентября 2015
Сохранность AU58
Цена
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Россия 10 рублей 1804 СПБ ХЛ на аукционе Gorny & Mosch - October 14, 2009
Продавец Gorny & Mosch
Дата 14 октября 2009
Сохранность XF
Цена
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Россия 10 рублей 1804 СПБ ХЛ на аукционе Heritage - September 21, 2008
Россия 10 рублей 1804 СПБ ХЛ на аукционе Heritage - September 21, 2008
Продавец Heritage
Дата 21 сентября 2008
Сохранность XF
Цена
Россия 10 рублей 1804 СПБ ХЛ на аукционе Gorny & Mosch - March 18, 2008
Продавец Gorny & Mosch
Дата 18 марта 2008
Сохранность XF
Цена
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Россия 10 рублей 1804 СПБ ХЛ на аукционе Stack's - January 15, 2008
Россия 10 рублей 1804 СПБ ХЛ на аукционе Stack's - January 15, 2008
Продавец Stack's
Дата 15 января 2008
Сохранность XF
Цена
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Россия 10 рублей 1804 СПБ ХЛ на аукционе Künker - October 7, 2007
Продавец Künker
Дата 7 октября 2007
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 рублей 1804 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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