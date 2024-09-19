Россия Период: 1699-1991 1699-1991
10 рублей 1804 года СПБ ХЛ (Россия, Александр I)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Золото (0,986)
- Вес 12,17 гр
- Чистого золота (0,3858 oz) 11,9996 гр
- Диаметр 28 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 72,320
Описание
- Страна Россия
- Период Александр I
- Номинал 10 рублей
- Год 1804
- Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург (Банковский)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (24) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 рублей 1804 года со знаком СПБ ХЛ. Это золотая монета периода Александра I отчеканена на Банковском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 5474 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 140000 EUR. Торги состоялись 18 марта 2008.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Rare Coins
Дата 2 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
76733 $
Цена в валюте аукциона 7000000 RUB
Продавец Heritage
Дата 5 мая 2023
Сохранность VF35 NGC
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 7 декабря 2019
Сохранность AU53
Цена
******
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Продавец Auction World
Дата 20 октября 2019
Сохранность AU55 NGC
Цена
******
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Продавец Русское Наследие
Дата 20 апреля 2019
Сохранность XF45 RNGA
Цена
******
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Продавец Русское Наследие
Дата 13 октября 2018
Сохранность XF45 RNGA
Цена
******
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Продавец Русское Наследие
Дата 16 декабря 2017
Сохранность XF45 RNGA
Цена
******
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Продавец Rare Coins
Дата 11 ноября 2017
Сохранность VF30
Цена
******
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Продавец Dorotheum
Дата 18 мая 2017
Сохранность VF
Цена
******
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Продавец New York Sale
Дата 12 января 2017
Сохранность VF
Цена
******
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Продавец Александр
Дата 19 сентября 2015
Сохранность AU58
Цена
******
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 14 октября 2009
Сохранность XF
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 18 марта 2008
Сохранность XF
Цена
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Продавец Stack's
Дата 15 января 2008
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?
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