10 рублей 1804 года СПБ ХЛ (Россия, Александр I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 рублей 1804 года со знаком СПБ ХЛ. Это золотая монета периода Александра I отчеканена на Банковском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 5474 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 140000 EUR. Торги состоялись 18 марта 2008.

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