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Монеты России 1804 года
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Золотые монеты
10 рублей 1804 СПБ ХЛ
Средняя цена
42000 $
Продажи
0
24
10 рублей 1804 СПБ ХЛ
Новодел
Средняя цена
—
Продажи
0
0
5 рублей 1804 СПБ ХЛ
Средняя цена
90000 $
Продажи
0
8
5 рублей 1804 СПБ ХЛ
Новодел
Средняя цена
—
Продажи
0
1
Пробные монеты
1 рубль 1804 СПБ ФГ
Средняя цена
1600 $
Продажи
0
481
1 рубль 1804 СПБ ФГ
Новодел
Средняя цена
15000 $
Продажи
0
1
Полтина 1804 СПБ ФГ
Средняя цена
2100 $
Продажи
0
125
Полуполтинник 1804 СПБ ФГ
Средняя цена
400 $
Продажи
0
63
Полуполтинник 1804 СПБ ФГ
Новодел
Средняя цена
13000 $
Продажи
0
1
10 копеек 1804 СПБ ФГ
Средняя цена
790 $
Продажи
0
183
Медные монеты
5 копеек 1804 ЕМ Екатеринбургский монетный двор
Тип 1806
Средняя цена
170 $
Продажи
0
618
5 копеек 1804 ЕМ Екатеринбургский монетный двор
Аверс тип 1802, реверс тип 1806
Средняя цена
890 $
Продажи
0
59
5 копеек 1804 КМ Сузунский монетный двор
Средняя цена
560 $
Продажи
0
143
5 копеек 1804 КМ Сузунский монетный двор
Новодел
Средняя цена
—
Продажи
0
1
2 копейки 1804 ЕМ
Средняя цена
—
Продажи
1
0
2 копейки 1804 КМ
Средняя цена
6700 $
Продажи
0
13
2 копейки 1804 КМ
Новодел
Средняя цена
1300 $
Продажи
0
1
1 копейка 1804 ЕМ Екатеринбургский монетный двор
Средняя цена
—
Продажи
0
1
1 копейка 1804 КМ Сузунский монетный двор
Средняя цена
470 $
Продажи
0
62
1 копейка 1804 КМ Сузунский монетный двор
Новодел
Средняя цена
1100 $
Продажи
0
7
Деньга 1804 ЕМ Екатеринбургский монетный двор
Средняя цена
—
Продажи
0
0
Деньга 1804 КМ Сузунский монетный двор
Средняя цена
210 $
Продажи
0
66
Деньга 1804 КМ Сузунский монетный двор
Новодел
Средняя цена
4500 $
Продажи
0
3
Полушка 1804 ЕМ Екатеринбургский монетный двор
Средняя цена
—
Продажи
0
1
Полушка 1804 КМ Сузунский монетный двор
Средняя цена
440 $
Продажи
0
179
Полушка 1804 КМ Сузунский монетный двор
Новодел
Средняя цена
2400 $
Продажи
0
1
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Зактрыть
???
Россия
Период
1699-1991
Петр I
1699-1725
Екатерина I
1725-1727
Петр II
1727-1729
Анна Иоанновна
1730-1740
Иоанн Антонович
1740-1741
Елизавета
1741-1762
Петр III
1762-1762
Екатерина II
1762-1796
Павел I
1796-1801
Александр I
1801-1825
Николай I
1826-1855
Александр II
1854-1881
Александр III
1881-1894
Николай II
1894-1917
РСФСР и СССР
1921-1991
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