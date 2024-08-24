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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Монеты России 1804 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
10 рублей 1804 СПБ ХЛ
Средняя цена 42000 $
Продажи
0 24
Аверс
Реверс
10 рублей 1804 СПБ ХЛ Новодел
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
5 рублей 1804 СПБ ХЛ
Средняя цена 90000 $
Продажи
0 8
Аверс
Реверс
5 рублей 1804 СПБ ХЛ Новодел
Средняя цена
Продажи
0 1

Пробные монеты

Аверс
Реверс
1 рубль 1804 СПБ ФГ
Средняя цена 1600 $
Продажи
0 481
Аверс
Реверс
1 рубль 1804 СПБ ФГ Новодел
Средняя цена 15000 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
Полтина 1804 СПБ ФГ
Средняя цена 2100 $
Продажи
0 125
Аверс
Реверс
Полуполтинник 1804 СПБ ФГ
Средняя цена 400 $
Продажи
0 63
Аверс
Реверс
Полуполтинник 1804 СПБ ФГ Новодел
Средняя цена 13000 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
10 копеек 1804 СПБ ФГ
Средняя цена 790 $
Продажи
0 183

Медные монеты

Аверс
Реверс
5 копеек 1804 ЕМ Екатеринбургский монетный двор Тип 1806
Средняя цена 170 $
Продажи
0 618
Аверс
Реверс
5 копеек 1804 ЕМ Екатеринбургский монетный двор Аверс тип 1802, реверс тип 1806
Средняя цена 890 $
Продажи
0 59
Аверс
Реверс
5 копеек 1804 КМ Сузунский монетный двор
Средняя цена 560 $
Продажи
0 143
Аверс
Реверс
5 копеек 1804 КМ Сузунский монетный двор Новодел
Средняя цена
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
2 копейки 1804 ЕМ
Средняя цена
Продажи
1 0
Аверс
Реверс
2 копейки 1804 КМ
Средняя цена 6700 $
Продажи
0 13
Аверс
Реверс
2 копейки 1804 КМ Новодел
Средняя цена 1300 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
1 копейка 1804 ЕМ Екатеринбургский монетный двор
Средняя цена
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
1 копейка 1804 КМ Сузунский монетный двор
Средняя цена 470 $
Продажи
0 62
Аверс
Реверс
1 копейка 1804 КМ Сузунский монетный двор Новодел
Средняя цена 1100 $
Продажи
0 7
Аверс
Реверс
Деньга 1804 ЕМ Екатеринбургский монетный двор
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
Деньга 1804 КМ Сузунский монетный двор
Средняя цена 210 $
Продажи
0 66
Аверс
Реверс
Деньга 1804 КМ Сузунский монетный двор Новодел
Средняя цена 4500 $
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
Полушка 1804 ЕМ Екатеринбургский монетный двор
Средняя цена
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
Полушка 1804 КМ Сузунский монетный двор
Средняя цена 440 $
Продажи
0 179
Аверс
Реверс
Полушка 1804 КМ Сузунский монетный двор Новодел
Средняя цена 2400 $
Продажи
0 1
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