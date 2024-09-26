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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Деньга 1804 года КМ "Сузунский монетный двор". Новодел (Россия, Александр I)

Разновидность: Новодел

Аверс монеты - Деньга 1804 года КМ "Сузунский монетный двор" Новодел - цена монеты - Россия, Александр I Реверс монеты - Деньга 1804 года КМ "Сузунский монетный двор" Новодел - цена монеты - Россия, Александр I

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 5,12 гр
  • Диаметр 22 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр I
  • Номинал Деньга
  • Год 1804
  • Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Сузун
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Деньга 1804 года "Сузунский монетный двор" со знаком КМ. Новодел. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 36 проданному на аукционе MS67 за 460000 RUB. Торги состоялись 28 июня 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия Деньга 1804 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе MS67 - June 28, 2023
Продавец MS67
Дата 28 июня 2023
Сохранность MS66 BN PCGS
Цена
5388 $
Цена в валюте аукциона 460000 RUB
Россия Деньга 1804 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Александр - March 23, 2012
Россия Деньга 1804 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Александр - March 23, 2012
Продавец Александр
Дата 23 марта 2012
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
3700 $
Цена в валюте аукциона 3700 USD
Россия Деньга 1804 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Heritage - January 13, 2009
Россия Деньга 1804 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Heritage - January 13, 2009
Продавец Heritage
Дата 13 января 2009
Сохранность MS66 BN PCGS
Цена
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