Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Деньга 1804 года КМ "Сузунский монетный двор". Новодел (Россия, Александр I)
Разновидность: Новодел
Цены на аукционах (3) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Деньга 1804 года "Сузунский монетный двор" со знаком КМ. Новодел. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 36 проданному на аукционе MS67 за 460000 RUB. Торги состоялись 28 июня 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец MS67
Дата 28 июня 2023
Сохранность MS66 BN PCGS
Цена
5388 $
Цена в валюте аукциона 460000 RUB
Продавец Александр
Дата 23 марта 2012
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
3700 $
Цена в валюте аукциона 3700 USD
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