5 копеек 1804 года ЕМ "Екатеринбургский монетный двор". Аверс тип 1802, реверс тип 1806 (Россия, Александр I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1804 года "Екатеринбургский монетный двор" со знаком ЕМ. Аверс тип 1802, реверс тип 1806. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 530 проданному на аукционе Редкие Монеты за 17500 USD. Торги состоялись 22 апреля 2017.

Сохранность UNC (12) AU (20) XF (12) VF (11) F (3) Нет оценки (1) Сохранность (слабы) MS64 (1) MS63 (1) MS62 (3) MS61 (6) MS60 (1) AU58 (3) AU55 (3) AU53 (3) AU50 (1) XF40 (1) VF35 (2) F15 (1) DETAILS (1) BN (13) Сервис NGC (8) CGC (1) RNGA (3) PCGS (1)

Продавец Все фирмы

AURORA (3)

Coins.ee (1)

Gorny & Mosch (5)

Karamitsos (1)

Katz (7)

Künker (3)

Luxcoins (1)

MS67 (2)

MUNZE (1)

New York Sale (2)

Rare Coins (13)

Rauch (1)

Roma Numismatics (1)

SINCONA (1)

Universum Coins GmbH (1)

Александр (4)

Знак (1)

Империя (5)

Имперская монета (2)

Русское Наследие (4)