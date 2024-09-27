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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

5 копеек 1804 года ЕМ "Екатеринбургский монетный двор". Аверс тип 1802, реверс тип 1806 (Россия, Александр I)

Разновидность: Аверс тип 1802, реверс тип 1806

Аверс монеты - 5 копеек 1804 года ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" Аверс тип 1802, реверс тип 1806 - цена монеты - Россия, Александр I Реверс монеты - 5 копеек 1804 года ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" Аверс тип 1802, реверс тип 1806 - цена монеты - Россия, Александр I

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 51,19 гр
  • Диаметр 42 - 45 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 26,267,680

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр I
  • Номинал 5 копеек
  • Год 1804
  • Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Екатеринбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (59) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1804 года "Екатеринбургский монетный двор" со знаком ЕМ. Аверс тип 1802, реверс тип 1806. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 530 проданному на аукционе Редкие Монеты за 17500 USD. Торги состоялись 22 апреля 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 5 копеек 1804 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Знак - July 12, 2024
Россия 5 копеек 1804 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Знак - July 12, 2024
Продавец Знак
Дата 12 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 5 копеек 1804 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Русское Наследие - April 6, 2024
Россия 5 копеек 1804 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Русское Наследие - April 6, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 6 апреля 2024
Сохранность MS61 BN NGC
Цена
Россия 5 копеек 1804 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Luxcoins - March 23, 2024
Продавец Luxcoins
Дата 23 марта 2024
Сохранность MS60 BN
Цена
814 $
Цена в валюте аукциона 75000 RUB
Россия 5 копеек 1804 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе AURORA - February 15, 2024
Продавец AURORA
Дата 15 февраля 2024
Сохранность MS61 BN NGC
Цена
2128 $
Цена в валюте аукциона 195000 RUB
Россия 5 копеек 1804 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе MS67 - December 6, 2023
Продавец MS67
Дата 6 декабря 2023
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Россия 5 копеек 1804 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Katz - November 24, 2023
Продавец Katz
Дата 24 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 5 копеек 1804 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Rare Coins - July 1, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 1 июля 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 5 копеек 1804 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Rare Coins - July 1, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 1 июля 2023
Сохранность AU55
Цена
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Россия 5 копеек 1804 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе MS67 - May 16, 2023
Продавец MS67
Дата 16 мая 2023
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Россия 5 копеек 1804 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Katz - April 6, 2023
Продавец Katz
Дата 6 апреля 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 5 копеек 1804 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Roma Numismatics - March 24, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 24 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 копеек 1804 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Karamitsos - March 19, 2023
Продавец Karamitsos
Дата 19 марта 2023
Сохранность MS62 BN NGC
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Россия 5 копеек 1804 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе MUNZE - January 18, 2023
Продавец MUNZE
Дата 18 января 2023
Сохранность AU58 BN CGC
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Россия 5 копеек 1804 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Universum Coins GmbH - November 17, 2022
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 17 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
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Россия 5 копеек 1804 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Coins.ee - April 30, 2022
Россия 5 копеек 1804 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Coins.ee - April 30, 2022
Продавец Coins.ee
Дата 30 апреля 2022
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Россия 5 копеек 1804 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Русское Наследие - February 5, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 5 февраля 2022
Сохранность VF
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Россия 5 копеек 1804 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Katz - October 24, 2021
Продавец Katz
Дата 24 октября 2021
Сохранность AU
Цена
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Россия 5 копеек 1804 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Katz - September 19, 2021
Продавец Katz
Дата 19 сентября 2021
Сохранность AU
Цена
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Россия 5 копеек 1804 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Rare Coins - September 8, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 8 сентября 2021
Сохранность F
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Россия 5 копеек 1804 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Александр - May 5, 2021
Россия 5 копеек 1804 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Александр - May 5, 2021
Продавец Александр
Дата 5 мая 2021
Сохранность F15
Цена
Россия 5 копеек 1804 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Katz - April 18, 2021
Продавец Katz
Дата 18 апреля 2021
Сохранность AU
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Где продать?

Для продажи 5 копеек 1804 "Екатеринбургский монетный двор" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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