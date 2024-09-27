Россия Период: 1699-1991 1699-1991
5 копеек 1804 года ЕМ "Екатеринбургский монетный двор". Аверс тип 1802, реверс тип 1806 (Россия, Александр I)
Разновидность: Аверс тип 1802, реверс тип 1806
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 51,19 гр
- Диаметр 42 - 45 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 26,267,680
Описание
- Страна Россия
- Период Александр I
- Номинал 5 копеек
- Год 1804
- Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Екатеринбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (59) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1804 года "Екатеринбургский монетный двор" со знаком ЕМ. Аверс тип 1802, реверс тип 1806. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 530 проданному на аукционе Редкие Монеты за 17500 USD. Торги состоялись 22 апреля 2017.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- AURORA (3)
- Coins.ee (1)
- Gorny & Mosch (5)
- Karamitsos (1)
- Katz (7)
- Künker (3)
- Luxcoins (1)
- MS67 (2)
- MUNZE (1)
- New York Sale (2)
- Rare Coins (13)
- Rauch (1)
- Roma Numismatics (1)
- SINCONA (1)
- Universum Coins GmbH (1)
- Александр (4)
- Знак (1)
- Империя (5)
- Имперская монета (2)
- Русское Наследие (4)
Продавец Luxcoins
Дата 23 марта 2024
Сохранность MS60 BN
Цена
814 $
Цена в валюте аукциона 75000 RUB
Продавец AURORA
Дата 15 февраля 2024
Сохранность MS61 BN NGC
Цена
2128 $
Цена в валюте аукциона 195000 RUB
Продавец MS67
Дата 6 декабря 2023
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rare Coins
Дата 1 июля 2023
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rare Coins
Дата 1 июля 2023
Сохранность AU55
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец MS67
Дата 16 мая 2023
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Roma Numismatics
Дата 24 марта 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Karamitsos
Дата 19 марта 2023
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец MUNZE
Дата 18 января 2023
Сохранность AU58 BN CGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 17 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Coins.ee
Дата 30 апреля 2022
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Русское Наследие
Дата 5 февраля 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Katz
Дата 24 октября 2021
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Katz
Дата 19 сентября 2021
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rare Coins
Дата 8 сентября 2021
Сохранность F
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
123
Где продать?
Для продажи 5 копеек 1804 "Екатеринбургский монетный двор" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск