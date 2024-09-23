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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

5 копеек 1804 года КМ "Сузунский монетный двор" (Россия, Александр I)

Аверс монеты - 5 копеек 1804 года КМ "Сузунский монетный двор" - цена монеты - Россия, Александр I Реверс монеты - 5 копеек 1804 года КМ "Сузунский монетный двор" - цена монеты - Россия, Александр I

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 51,19 гр
  • Диаметр 43,5 - 45 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр I
  • Номинал 5 копеек
  • Год 1804
  • Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Сузун
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (144) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1804 года "Сузунский монетный двор" со знаком КМ. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 102 проданному на аукционе MS67 за 165000 RUB. Торги состоялись 13 января 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 5 копеек 1804 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Александр - August 7, 2024
Россия 5 копеек 1804 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Александр - August 7, 2024
Продавец Александр
Дата 7 августа 2024
Сохранность VF30
Цена
Россия 5 копеек 1804 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Русский Нумизматический Дом - July 25, 2024
Россия 5 копеек 1804 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Русский Нумизматический Дом - July 25, 2024
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 25 июля 2024
Сохранность VF
Цена
Россия 5 копеек 1804 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Baldwin's - July 17, 2024
Продавец Baldwin's
Дата 17 июля 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 5 копеек 1804 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Katz - June 28, 2024
Продавец Katz
Дата 28 июня 2024
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
Россия 5 копеек 1804 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Русский Нумизматический Дом - April 25, 2024
Россия 5 копеек 1804 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Русский Нумизматический Дом - April 25, 2024
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 25 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
Россия 5 копеек 1804 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе MS67 - April 10, 2024
Продавец MS67
Дата 10 апреля 2024
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
1668 $
Цена в валюте аукциона 155000 RUB
Россия 5 копеек 1804 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Русское Наследие - April 6, 2024
Россия 5 копеек 1804 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Русское Наследие - April 6, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 6 апреля 2024
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
1458 $
Цена в валюте аукциона 135000 RUB
Россия 5 копеек 1804 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Русское Наследие - April 6, 2024
Россия 5 копеек 1804 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Русское Наследие - April 6, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 6 апреля 2024
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Россия 5 копеек 1804 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе CoinsNB - March 30, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 30 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия 5 копеек 1804 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Россия 5 копеек 1804 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 копеек 1804 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Русское Наследие - December 16, 2023
Россия 5 копеек 1804 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Русское Наследие - December 16, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 16 декабря 2023
Сохранность MS62 BN RNGA
Цена
Россия 5 копеек 1804 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Русское Наследие - December 16, 2023
Россия 5 копеек 1804 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Русское Наследие - December 16, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 16 декабря 2023
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Россия 5 копеек 1804 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе MS67 - November 8, 2023
Продавец MS67
Дата 8 ноября 2023
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Россия 5 копеек 1804 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Coins.ee - November 5, 2023
Россия 5 копеек 1804 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Coins.ee - November 5, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 5 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 копеек 1804 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Coins.ee - November 5, 2023
Россия 5 копеек 1804 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Coins.ee - November 5, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 5 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 копеек 1804 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе SINCONA - October 23, 2023
Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 5 копеек 1804 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе MUNZE - October 17, 2023
Продавец MUNZE
Дата 17 октября 2023
Сохранность UNC
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Россия 5 копеек 1804 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе MUNZE - October 17, 2023
Продавец MUNZE
Дата 17 октября 2023
Сохранность AU55 BN CGC
Цена
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Россия 5 копеек 1804 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Русское Наследие - October 8, 2023
Россия 5 копеек 1804 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Русское Наследие - October 8, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 8 октября 2023
Сохранность AU55 BN RNGA
Цена
Россия 5 копеек 1804 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Münzen Gut-Lynt - October 1, 2023
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 1 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 5 копеек 1804 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Александр - September 27, 2023
Россия 5 копеек 1804 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Александр - September 27, 2023
Продавец Александр
Дата 27 сентября 2023
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 копеек 1804 "Сузунский монетный двор" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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