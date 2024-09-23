Россия Период: 1699-1991 1699-1991
5 копеек 1804 года КМ "Сузунский монетный двор" (Россия, Александр I)
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 51,19 гр
- Диаметр 43,5 - 45 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Александр I
- Номинал 5 копеек
- Год 1804
- Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Сузун
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (144) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1804 года "Сузунский монетный двор" со знаком КМ. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 102 проданному на аукционе MS67 за 165000 RUB. Торги состоялись 13 января 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец MS67
Дата 10 апреля 2024
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
1668 $
Цена в валюте аукциона 155000 RUB
Продавец Русское Наследие
Дата 6 апреля 2024
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
1458 $
Цена в валюте аукциона 135000 RUB
Продавец Русское Наследие
Дата 6 апреля 2024
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Продавец CoinsNB
Дата 30 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 16 декабря 2023
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Продавец MS67
Дата 8 ноября 2023
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 5 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 5 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец MUNZE
Дата 17 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец MUNZE
Дата 17 октября 2023
Сохранность AU55 BN CGC
Цена
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Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 1 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
Для продажи 5 копеек 1804 "Сузунский монетный двор" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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