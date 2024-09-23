5 копеек 1804 года КМ "Сузунский монетный двор" (Россия, Александр I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1804 года "Сузунский монетный двор" со знаком КМ. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 102 проданному на аукционе MS67 за 165000 RUB. Торги состоялись 13 января 2022.

Сохранность UNC (38) AU (43) XF (33) VF (24) Нет оценки (5) Сохранность (слабы) MS64 (5) MS63 (4) MS62 (16) MS61 (1) AU58 (3) AU55 (5) AU53 (2) AU50 (3) XF45 (7) XF40 (2) VF35 (4) VF30 (1) VF25 (3) DETAILS (2) BN (30) Сервис NGC (23) RNGA (4) CGC (2) ННР (3) PCGS (1)

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