Полушка 1804 года КМ "Сузунский монетный двор". Новодел (Россия, Александр I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полушка 1804 года "Сузунский монетный двор" со знаком КМ. Новодел. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 415 проданному на аукционе Редкие Монеты за 2400 USD. Торги состоялись 26 апреля 2014.

Сохранность UNC (1) Сохранность (слабы) MS64 (1)