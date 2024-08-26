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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 копейка 1804 года КМ "Сузунский монетный двор". Новодел (Россия, Александр I)

Разновидность: Новодел

Аверс монеты - 1 копейка 1804 года КМ "Сузунский монетный двор" Новодел - цена монеты - Россия, Александр I Реверс монеты - 1 копейка 1804 года КМ "Сузунский монетный двор" Новодел - цена монеты - Россия, Александр I

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 10,24 гр
  • Диаметр 28 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр I
  • Номинал 1 копейка
  • Год 1804
  • Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Сузун
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (7) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1804 года "Сузунский монетный двор" со знаком КМ. Новодел. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 724 проданному на аукционе MDC Monaco за 2200 EUR. Торги состоялись 12 июня 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 копейка 1804 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе MDC Monaco - June 12, 2021
Продавец MDC Monaco
Дата 12 июня 2021
Сохранность SP65 BN PCGS
Цена
2664 $
Цена в валюте аукциона 2200 EUR
Россия 1 копейка 1804 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Русское Наследие - March 22, 2017
Продавец Русское Наследие
Дата 22 марта 2017
Сохранность MS64 BN RNGA
Цена
1000 $
Цена в валюте аукциона 1000 USD
Россия 1 копейка 1804 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Александр - April 2, 2016
Россия 1 копейка 1804 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Александр - April 2, 2016
Продавец Александр
Дата 2 апреля 2016
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
Россия 1 копейка 1804 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Künker - February 11, 2016
Продавец Künker
Дата 11 февраля 2016
Сохранность AU
Цена
******
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Россия 1 копейка 1804 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Александр - December 19, 2015
Россия 1 копейка 1804 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Александр - December 19, 2015
Продавец Александр
Дата 19 декабря 2015
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
Россия 1 копейка 1804 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Александр - September 19, 2015
Россия 1 копейка 1804 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Александр - September 19, 2015
Продавец Александр
Дата 19 сентября 2015
Сохранность MS63 RB NGC
Цена
******
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Россия 1 копейка 1804 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Goldberg - May 31, 2005
Россия 1 копейка 1804 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Goldberg - May 31, 2005
Продавец Goldberg
Дата 31 мая 2005
Сохранность MS66 BN PCGS
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 1 копейка 1804 "Сузунский монетный двор" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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