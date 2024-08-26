Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 копейка 1804 года КМ "Сузунский монетный двор". Новодел (Россия, Александр I)
Разновидность: Новодел
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 10,24 гр
- Диаметр 28 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Александр I
- Номинал 1 копейка
- Год 1804
- Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Сузун
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (7) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1804 года "Сузунский монетный двор" со знаком КМ. Новодел. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 724 проданному на аукционе MDC Monaco за 2200 EUR. Торги состоялись 12 июня 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец MDC Monaco
Дата 12 июня 2021
Сохранность SP65 BN PCGS
Цена
2664 $
Цена в валюте аукциона 2200 EUR
Продавец Русское Наследие
Дата 22 марта 2017
Сохранность MS64 BN RNGA
Цена
1000 $
Цена в валюте аукциона 1000 USD
Продавец Künker
Дата 11 февраля 2016
Сохранность AU
Цена
******
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Продавец Александр
Дата 19 сентября 2015
Сохранность MS63 RB NGC
Цена
******
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Где продать?
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