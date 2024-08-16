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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 рубль 1804 года СПБ ФГ (Россия, Александр I)

Аверс монеты - 1 рубль 1804 года СПБ ФГ - цена серебряной монеты - Россия, Александр I Реверс монеты - 1 рубль 1804 года СПБ ФГ - цена серебряной монеты - Россия, Александр I

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 20,73 гр
  • Чистого серебра (0,5785 oz) 17,9936 гр
  • Диаметр 37,5 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 4,355,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр I
  • Номинал 1 рубль
  • Год 1804
  • Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург (Банковский)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (481) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1804 года со знаком СПБ ФГ. Это серебряная монета периода Александра I отчеканена на Банковском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 516 проданному на аукционе Редкие Монеты за 1900000 RUB. Торги состоялись 8 июня 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 рубль 1804 СПБ ФГ на аукционе Naumann - August 4, 2024
Продавец Naumann
Дата 4 августа 2024
Сохранность VF
Цена
Россия 1 рубль 1804 СПБ ФГ на аукционе Rare Coins - June 27, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 27 июня 2024
Сохранность AU
Цена
1303 $
Цена в валюте аукциона 115000 RUB
Россия 1 рубль 1804 СПБ ФГ на аукционе Rauch - June 27, 2024
Продавец Rauch
Дата 27 июня 2024
Сохранность VF
Цена
406 $
Цена в валюте аукциона 380 EUR
Россия 1 рубль 1804 СПБ ФГ на аукционе Rzeszowski DA - June 16, 2024
Россия 1 рубль 1804 СПБ ФГ на аукционе Rzeszowski DA - June 16, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 16 июня 2024
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Россия 1 рубль 1804 СПБ ФГ на аукционе Rare Coins - June 8, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2024
Сохранность MS64 ННР
Цена
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Россия 1 рубль 1804 СПБ ФГ на аукционе Rare Coins - June 8, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2024
Сохранность AU55
Цена
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Россия 1 рубль 1804 СПБ ФГ на аукционе Numisbalt - June 9, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 1 рубль 1804 СПБ ФГ на аукционе COINSTORE - June 2, 2024
Россия 1 рубль 1804 СПБ ФГ на аукционе COINSTORE - June 2, 2024
Продавец COINSTORE
Дата 2 июня 2024
Сохранность F
Цена
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Россия 1 рубль 1804 СПБ ФГ на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Россия 1 рубль 1804 СПБ ФГ на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1804 СПБ ФГ на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Россия 1 рубль 1804 СПБ ФГ на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1804 СПБ ФГ на аукционе AURORA - May 29, 2024
Продавец AURORA
Дата 29 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1804 СПБ ФГ на аукционе AURORA - May 28, 2024
Продавец AURORA
Дата 28 мая 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 рубль 1804 СПБ ФГ на аукционе Numisbalt - May 12, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 12 мая 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Россия 1 рубль 1804 СПБ ФГ на аукционе Soler y Llach - May 10, 2024
Продавец Soler y Llach
Дата 10 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1804 СПБ ФГ на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Россия 1 рубль 1804 СПБ ФГ на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
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Россия 1 рубль 1804 СПБ ФГ на аукционе Rare Coins - March 30, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 рубль 1804 СПБ ФГ на аукционе Александр - March 20, 2024
Россия 1 рубль 1804 СПБ ФГ на аукционе Александр - March 20, 2024
Продавец Александр
Дата 20 марта 2024
Сохранность AU55 ННР
Цена
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Россия 1 рубль 1804 СПБ ФГ на аукционе Александр - March 20, 2024
Россия 1 рубль 1804 СПБ ФГ на аукционе Александр - March 20, 2024
Продавец Александр
Дата 20 марта 2024
Сохранность VG8
Цена
Россия 1 рубль 1804 СПБ ФГ на аукционе AURORA - February 29, 2024
Продавец AURORA
Дата 29 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 рубль 1804 СПБ ФГ на аукционе Александр - February 21, 2024
Россия 1 рубль 1804 СПБ ФГ на аукционе Александр - February 21, 2024
Продавец Александр
Дата 21 февраля 2024
Сохранность MS61
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 рубль 1804 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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