Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 рубль 1804 года СПБ ФГ (Россия, Александр I)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 20,73 гр
- Чистого серебра (0,5785 oz) 17,9936 гр
- Диаметр 37,5 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 4,355,000
Описание
- Страна Россия
- Период Александр I
- Номинал 1 рубль
- Год 1804
- Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург (Банковский)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (481) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1804 года со знаком СПБ ФГ. Это серебряная монета периода Александра I отчеканена на Банковском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 516 проданному на аукционе Редкие Монеты за 1900000 RUB. Торги состоялись 8 июня 2024.
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 16 июня 2024
Сохранность VF DETAILS NGC
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Продавец WCN
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF45 NGC
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Продавец Rare Coins
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Сохранность MS64 ННР
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Сохранность AU55
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Сохранность Нет оценки
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Сохранность F
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Дата 16 апреля 2024
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Дата 30 марта 2024
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Дата 29 февраля 2024
Сохранность AU
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