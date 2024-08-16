1 рубль 1804 года СПБ ФГ (Россия, Александр I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1804 года со знаком СПБ ФГ. Это серебряная монета периода Александра I отчеканена на Банковском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 516 проданному на аукционе Редкие Монеты за 1900000 RUB. Торги состоялись 8 июня 2024.

Сохранность UNC (82) AU (128) XF (103) VF (109) F (17) VG (3) Нет оценки (28) Сохранность (слабы) MS65 (3) MS64 (6) MS63 (10) MS62 (13) MS61 (27) MS60 (9) AU58 (21) AU55 (23) AU53 (12) AU50 (12) XF45 (7) XF40 (15) VF35 (3) VF30 (3) VF25 (7) VF20 (4) F12 (1) VG8 (1) DETAILS (13) PL (1) Сервис NGC (72) ННР (5) RNGA (19) PCGS (9) Прочие фильтры Монеты из коллекций (1)

Продавец Все фирмы

AB Philea & Myntkompaniet (1)

Adolph Hess & Bank Leu (1)

Antykwariat u Nilsa (1)

ARTMAXIMUM (1)

Auction World (2)

Auctiones (2)

AURORA (31)

BAC (6)

Baldwin's (1)

Bruun Rasmussen (2)

Busso Peus (3)

Chaponnière & Hess-Divo (1)

CNG (2)

Coins.ee (6)

COINSNET (2)

COINSTORE (3)

Eretz Auctions (1)

Gärtner (1)

Gemini (1)

GGN (1)

Gorny & Mosch (18)

Grün (5)

Haljak Coin Auction (2)

Heritage (16)

Hess Divo (3)

Höhn (3)

ibercoin (1)

Jean ELSEN (1)

Katz (21)

Kroha (2)

Künker (41)

MARCINIAK (3)

MDC Monaco (1)

Münz Zentrum Rheinland (1)

MUNZE (1)

Myntauktioner i Sverige AB (1)

Naumann (1)

New York Sale (2)

Niemczyk (2)

Numimarket (3)

Numisbalt (20)

Numismatica Ranieri (1)

Oslo Myntgalleri (1)

Pegasus Auctions (1)

Rare Coins (40)

Rauch (4)

Roma Numismatics (1)

Russiancoin (7)

Rzeszowski DA (3)

SINCONA (19)

Soler y Llach (1)

Spink (3)

Teutoburger (3)

UBS (4)

Universum Coins GmbH (1)

WAG (8)

WCN (10)

Westfälische (2)

Александр (53)

Денга1700 (2)

Знак (2)

Империя (19)

Имперская монета (29)

Монеты и Медали (4)

НИКО (8)

Русский Нумизматический Дом (18)

Русское Наследие (20)