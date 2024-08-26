Россия Период: 1699-1991 1699-1991
10 рублей 1804 года СПБ ХЛ. Новодел (Россия, Александр I)
Разновидность: Новодел
Техническая информация
- Металл Золото (0,986)
- Вес 12,17 гр
- Чистого золота (0,3858 oz) 11,9996 гр
- Диаметр 28 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 72,320
Описание
- Страна Россия
- Период Александр I
- Номинал 10 рублей
- Год 1804
- Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург (Банковский)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (0) Разновидности (2)
Цены на аукционах
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