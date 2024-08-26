Полушка 1804 года ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" (Россия, Александр I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полушка 1804 года "Екатеринбургский монетный двор" со знаком ЕМ. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 336 проданному на аукционе Adolph Hess Nachfolger за 175 Mark. Торги состоялись 9 марта 1913.

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