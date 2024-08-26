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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полушка 1804 года ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" (Россия, Александр I)

Аверс монеты - Полушка 1804 года ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" - цена монеты - Россия, Александр I Реверс монеты - Полушка 1804 года ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" - цена монеты - Россия, Александр I

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 2,56 гр
  • Диаметр 17,5 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC NaN

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр I
  • Номинал Полушка
  • Год 1804
  • Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Екатеринбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полушка 1804 года "Екатеринбургский монетный двор" со знаком ЕМ. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 336 проданному на аукционе Adolph Hess Nachfolger за 175 Mark. Торги состоялись 9 марта 1913.

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Россия Полушка 1804 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Adolph Hess Nachfolger - March 9, 1913
Россия Полушка 1804 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Adolph Hess Nachfolger - March 9, 1913
Из коллекции Толстого
Продавец Adolph Hess Nachfolger
Дата 9 марта 1913
Сохранность VF
Цена
******
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Где продать?

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