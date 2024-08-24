Россия Период: 1699-1991 1699-1991
5 рублей 1804 года СПБ ХЛ (Россия, Александр I)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Золото (0,986)
- Вес 6,08 гр
- Чистого золота (0,1927 oz) 5,9949 гр
- Диаметр 28 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 37,000
Описание
- Страна Россия
- Период Александр I
- Номинал 5 рублей
- Год 1804
- Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург (Банковский)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (8) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 рублей 1804 года со знаком СПБ ХЛ. Это золотая монета периода Александра I отчеканена на Банковском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1610 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 100000 EUR. Торги состоялись 31 января 2013.
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Продавец New York Sale
Дата 8 января 2015
Сохранность XF
Цена
125000 $
Цена в валюте аукциона 125000 USD
Продавец SINCONA
Дата 25 октября 2011
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 29 сентября 2010
Сохранность VF
Цена
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Продавец Stack's
Дата 11 сентября 2008
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 26 сентября 2005
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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