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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

5 рублей 1804 года СПБ ХЛ (Россия, Александр I)

Аверс монеты - 5 рублей 1804 года СПБ ХЛ - цена золотой монеты - Россия, Александр I Реверс монеты - 5 рублей 1804 года СПБ ХЛ - цена золотой монеты - Россия, Александр I

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,986)
  • Вес 6,08 гр
  • Чистого золота (0,1927 oz) 5,9949 гр
  • Диаметр 28 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 37,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр I
  • Номинал 5 рублей
  • Год 1804
  • Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург (Банковский)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (8) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 рублей 1804 года со знаком СПБ ХЛ. Это золотая монета периода Александра I отчеканена на Банковском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1610 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 100000 EUR. Торги состоялись 31 января 2013.

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Россия 5 рублей 1804 СПБ ХЛ на аукционе New York Sale - January 8, 2015
Продавец New York Sale
Дата 8 января 2015
Сохранность XF
Цена
125000 $
Цена в валюте аукциона 125000 USD
Россия 5 рублей 1804 СПБ ХЛ на аукционе Künker - January 31, 2013
Продавец Künker
Дата 31 января 2013
Сохранность XF
Цена
135677 $
Цена в валюте аукциона 100000 EUR
Россия 5 рублей 1804 СПБ ХЛ на аукционе SINCONA - October 25, 2011
Продавец SINCONA
Дата 25 октября 2011
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 рублей 1804 СПБ ХЛ на аукционе Künker - September 29, 2010
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2010
Сохранность VF
Цена
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Россия 5 рублей 1804 СПБ ХЛ на аукционе Stack's - September 11, 2008
Россия 5 рублей 1804 СПБ ХЛ на аукционе Stack's - September 11, 2008
Продавец Stack's
Дата 11 сентября 2008
Сохранность VF
Цена
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Россия 5 рублей 1804 СПБ ХЛ на аукционе Künker - September 26, 2005
Продавец Künker
Дата 26 сентября 2005
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 4 декабря 2004
Сохранность VF
Цена
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Россия 5 рублей 1804 СПБ ХЛ на аукционе Schweizerischer Bankverein - February 3, 1977
Россия 5 рублей 1804 СПБ ХЛ на аукционе Schweizerischer Bankverein - February 3, 1977
Из коллекции Сёдермана
Продавец Schweizerischer Bankverein
Дата 3 февраля 1977
Сохранность VF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 5 рублей 1804 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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