Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Деньга 1804 года КМ "Сузунский монетный двор" (Россия, Александр I)
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 5,12 гр
- Диаметр 22 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Александр I
- Номинал Деньга
- Год 1804
- Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Сузун
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (66) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Деньга 1804 года "Сузунский монетный двор" со знаком КМ. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 427 проданному на аукционе SINCONA AG за 1900 CHF. Торги состоялись 12 октября 2015.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Coins.ee
Дата 17 декабря 2023
Сохранность VF
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Продавец AURORA
Дата 27 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Александр
Дата 9 февраля 2022
Сохранность VF35
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 13 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Busso Peus
Дата 5 ноября 2020
Сохранность XF
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Продавец Katz
Дата 4 октября 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Katz
Дата 23 августа 2020
Сохранность AU
Цена
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