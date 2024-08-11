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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Деньга 1804 года КМ "Сузунский монетный двор" (Россия, Александр I)

Аверс монеты - Деньга 1804 года КМ "Сузунский монетный двор" - цена монеты - Россия, Александр I Реверс монеты - Деньга 1804 года КМ "Сузунский монетный двор" - цена монеты - Россия, Александр I

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 5,12 гр
  • Диаметр 22 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр I
  • Номинал Деньга
  • Год 1804
  • Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Сузун
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (66) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Деньга 1804 года "Сузунский монетный двор" со знаком КМ. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 427 проданному на аукционе SINCONA AG за 1900 CHF. Торги состоялись 12 октября 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия Деньга 1804 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Россия Деньга 1804 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность VF
Цена
105 $
Цена в валюте аукциона 97 EUR
Россия Деньга 1804 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Rare Coins - December 24, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 24 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
326 $
Цена в валюте аукциона 30000 RUB
Россия Деньга 1804 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Coins.ee - December 17, 2023
Россия Деньга 1804 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Coins.ee - December 17, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 17 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия Деньга 1804 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе AURORA - April 27, 2023
Продавец AURORA
Дата 27 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия Деньга 1804 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Rare Coins - February 8, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 8 февраля 2023
Сохранность AU
Цена
Россия Деньга 1804 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Rare Coins - February 8, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 8 февраля 2023
Сохранность UNC
Цена
Россия Деньга 1804 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Rare Coins - December 3, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 3 декабря 2022
Сохранность AU
Цена
Россия Деньга 1804 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Знак - May 27, 2022
Продавец Знак
Дата 27 мая 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Деньга 1804 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Александр - February 9, 2022
Россия Деньга 1804 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Александр - February 9, 2022
Продавец Александр
Дата 9 февраля 2022
Сохранность VF35
Цена
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Россия Деньга 1804 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Katz - November 28, 2021
Продавец Katz
Дата 28 ноября 2021
Сохранность AU
Цена
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Россия Деньга 1804 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Rare Coins - October 13, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 13 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Россия Деньга 1804 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Александр - June 2, 2021
Россия Деньга 1804 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Александр - June 2, 2021
Продавец Александр
Дата 2 июня 2021
Сохранность VF35
Цена
Россия Деньга 1804 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Александр - April 7, 2021
Россия Деньга 1804 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Александр - April 7, 2021
Продавец Александр
Дата 7 апреля 2021
Сохранность VF35
Цена
Россия Деньга 1804 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Katz - March 7, 2021
Продавец Katz
Дата 7 марта 2021
Сохранность VF
Цена
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Россия Деньга 1804 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Имперская монета - December 22, 2020
Россия Деньга 1804 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Имперская монета - December 22, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 22 декабря 2020
Сохранность XF40
Цена
Россия Деньга 1804 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Русское Наследие - December 12, 2020
Продавец Русское Наследие
Дата 12 декабря 2020
Сохранность AU DETAILS RNGA
Цена
Россия Деньга 1804 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Имперская монета - November 24, 2020
Россия Деньга 1804 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Имперская монета - November 24, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 24 ноября 2020
Сохранность XF40
Цена
Россия Деньга 1804 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Busso Peus - November 5, 2020
Продавец Busso Peus
Дата 5 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
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Россия Деньга 1804 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Katz - October 4, 2020
Продавец Katz
Дата 4 октября 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия Деньга 1804 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Katz - August 23, 2020
Продавец Katz
Дата 23 августа 2020
Сохранность AU
Цена
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Россия Деньга 1804 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Rare Coins - June 17, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 17 июня 2020
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи Деньга 1804 "Сузунский монетный двор" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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