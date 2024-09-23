Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Полушка 1804 года КМ "Сузунский монетный двор" (Россия, Александр I)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 2,56 гр
- Диаметр 19 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Александр I
- Номинал Полушка
- Год 1804
- Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Сузун
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (179) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полушка 1804 года "Сузунский монетный двор" со знаком КМ. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 467 проданному на аукционе Редкие Монеты за 2800 USD. Торги состоялись 6 октября 2018.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Русское Наследие
Дата 22 июня 2024
Сохранность AU
Цена
562 $
Цена в валюте аукциона 50000 RUB
Продавец Русское Наследие
Дата 6 апреля 2024
Сохранность MS61 BN RNGA
Цена
702 $
Цена в валюте аукциона 65000 RUB
Продавец Александр
Дата 24 января 2024
Сохранность AU DETAILS RNGA
Цена
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Продавец Александр
Дата 20 декабря 2023
Сохранность AU DETAILS RNGA
Цена
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Продавец MUNZE
Дата 17 октября 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец MS67
Дата 20 сентября 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 27 августа 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 23 июля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 1 июля 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 29 июня 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 11 мая 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Александр
Дата 10 мая 2023
Сохранность F12
Цена
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