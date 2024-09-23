Полушка 1804 года КМ "Сузунский монетный двор" (Россия, Александр I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полушка 1804 года "Сузунский монетный двор" со знаком КМ. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 467 проданному на аукционе Редкие Монеты за 2800 USD. Торги состоялись 6 октября 2018.

Сохранность UNC (20) AU (47) XF (45) VF (42) F (1) Нет оценки (22) Сохранность (слабы) MS62 (3) MS61 (5) MS60 (4) AU58 (2) AU55 (2) AU53 (2) AU50 (3) XF45 (14) XF40 (2) VF35 (5) VF30 (9) VF25 (6) VF20 (2) F12 (1) DETAILS (11) BN (9) Сервис RNGA (11) ННР (2) NGC (7)

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