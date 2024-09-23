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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полушка 1804 года КМ "Сузунский монетный двор" (Россия, Александр I)

Аверс монеты - Полушка 1804 года КМ "Сузунский монетный двор" - цена монеты - Россия, Александр I Реверс монеты - Полушка 1804 года КМ "Сузунский монетный двор" - цена монеты - Россия, Александр I

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 2,56 гр
  • Диаметр 19 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр I
  • Номинал Полушка
  • Год 1804
  • Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Сузун
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (179) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полушка 1804 года "Сузунский монетный двор" со знаком КМ. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 467 проданному на аукционе Редкие Монеты за 2800 USD. Торги состоялись 6 октября 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия Полушка 1804 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Русское Наследие - June 22, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 22 июня 2024
Сохранность AU
Цена
562 $
Цена в валюте аукциона 50000 RUB
Россия Полушка 1804 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Русское Наследие - April 6, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 6 апреля 2024
Сохранность MS61 BN RNGA
Цена
702 $
Цена в валюте аукциона 65000 RUB
Россия Полушка 1804 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе AURORA - January 25, 2024
Продавец AURORA
Дата 25 января 2024
Сохранность AU DETAILS ННР
Цена
Россия Полушка 1804 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Александр - January 24, 2024
Россия Полушка 1804 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Александр - January 24, 2024
Продавец Александр
Дата 24 января 2024
Сохранность AU DETAILS RNGA
Цена
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Россия Полушка 1804 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Русское Наследие - December 24, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 24 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
Россия Полушка 1804 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Александр - December 20, 2023
Россия Полушка 1804 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Александр - December 20, 2023
Продавец Александр
Дата 20 декабря 2023
Сохранность AU DETAILS RNGA
Цена
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Россия Полушка 1804 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Rare Coins - October 18, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 18 октября 2023
Сохранность AU
Цена
Россия Полушка 1804 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе MUNZE - October 17, 2023
Продавец MUNZE
Дата 17 октября 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия Полушка 1804 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Rare Coins - October 7, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 7 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
Россия Полушка 1804 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе MS67 - September 20, 2023
Продавец MS67
Дата 20 сентября 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Россия Полушка 1804 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Русское Наследие - August 27, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 27 августа 2023
Сохранность UNC
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Россия Полушка 1804 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Русское Наследие - July 23, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 23 июля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Россия Полушка 1804 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Rare Coins - July 12, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 12 июля 2023
Сохранность AU DETAILS RNGA
Цена
Россия Полушка 1804 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Rare Coins - July 12, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 12 июля 2023
Сохранность AU
Цена
Россия Полушка 1804 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Rare Coins - July 12, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 12 июля 2023
Сохранность AU
Цена
Россия Полушка 1804 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Roma Numismatics - July 7, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность XF
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Россия Полушка 1804 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Rare Coins - July 1, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 1 июля 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия Полушка 1804 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Монеты и Медали - June 29, 2023
Россия Полушка 1804 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Монеты и Медали - June 29, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 29 июня 2023
Сохранность AU
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Россия Полушка 1804 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Russiancoin - May 11, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 11 мая 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия Полушка 1804 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Александр - May 10, 2023
Россия Полушка 1804 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Александр - May 10, 2023
Продавец Александр
Дата 10 мая 2023
Сохранность F12
Цена
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Россия Полушка 1804 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Русское Наследие - April 15, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 15 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена

Где продать?

Для продажи Полушка 1804 "Сузунский монетный двор" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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