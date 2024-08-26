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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

2 копейки 1804 года КМ (Россия, Александр I)

Аверс монеты - 2 копейки 1804 года КМ - цена монеты - Россия, Александр I Реверс монеты - 2 копейки 1804 года КМ - цена монеты - Россия, Александр I

Фотография: Имперская монета

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 20,48 гр
  • Диаметр 34 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр I
  • Номинал 2 копейки
  • Год 1804
  • Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Сузун
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (13) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1804 года со знаком КМ. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 414 проданному на аукционе Редкие Монеты за 14500 USD. Торги состоялись 26 апреля 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 2 копейки 1804 КМ на аукционе Luxcoins - March 23, 2024
Продавец Luxcoins
Дата 23 марта 2024
Сохранность XF
Цена
977 $
Цена в валюте аукциона 90000 RUB
Россия 2 копейки 1804 КМ на аукционе Русское Наследие - July 15, 2023
Россия 2 копейки 1804 КМ на аукционе Русское Наследие - July 15, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 15 июля 2023
Сохранность AU DETAILS RNGA
Цена
Россия 2 копейки 1804 КМ на аукционе Katz - April 18, 2021
Продавец Katz
Дата 18 апреля 2021
Сохранность VF
Цена
2217 $
Цена в валюте аукциона 1850 EUR
Россия 2 копейки 1804 КМ на аукционе AURORA - January 27, 2021
Продавец AURORA
Дата 27 января 2021
Сохранность AU
Цена
******
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Россия 2 копейки 1804 КМ на аукционе ARTMAXIMUM - November 2, 2019
Продавец ARTMAXIMUM
Дата 2 ноября 2019
Сохранность AU
Цена
Россия 2 копейки 1804 КМ на аукционе AURORA - April 10, 2019
Продавец AURORA
Дата 10 апреля 2019
Сохранность AU
Цена
******
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Россия 2 копейки 1804 КМ на аукционе Rare Coins - October 6, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 6 октября 2018
Сохранность AU53
Цена
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Россия 2 копейки 1804 КМ на аукционе Имперская монета - March 18, 2018
Россия 2 копейки 1804 КМ на аукционе Имперская монета - March 18, 2018
Продавец Имперская монета
Дата 18 марта 2018
Сохранность XF45
Цена
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Россия 2 копейки 1804 КМ на аукционе Künker - June 21, 2016
Продавец Künker
Дата 21 июня 2016
Сохранность VF
Цена
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Россия 2 копейки 1804 КМ на аукционе Империя - November 21, 2015
Продавец Империя
Дата 21 ноября 2015
Сохранность XF
Цена
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Россия 2 копейки 1804 КМ на аукционе Künker - January 29, 2015
Продавец Künker
Дата 29 января 2015
Сохранность VF
Цена
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Россия 2 копейки 1804 КМ на аукционе Rare Coins - April 26, 2014
Продавец Rare Coins
Дата 26 апреля 2014
Сохранность AU53
Цена
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Россия 2 копейки 1804 КМ на аукционе Adolph Hess Nachfolger - March 9, 1913
Из коллекции Толстого
Продавец Adolph Hess Nachfolger
Дата 9 марта 1913
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 копейки 1804 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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