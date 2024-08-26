Россия Период: 1699-1991 1699-1991
2 копейки 1804 года КМ (Россия, Александр I)
Фотография: Имперская монета
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 20,48 гр
- Диаметр 34 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Александр I
- Номинал 2 копейки
- Год 1804
- Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Сузун
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (13) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1804 года со знаком КМ. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 414 проданному на аукционе Редкие Монеты за 14500 USD. Торги состоялись 26 апреля 2014.
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Продавец AURORA
Дата 27 января 2021
Сохранность AU
Цена
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Продавец AURORA
Дата 10 апреля 2019
Сохранность AU
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 6 октября 2018
Сохранность AU53
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 18 марта 2018
Сохранность XF45
Цена
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Продавец Империя
Дата 21 ноября 2015
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 29 января 2015
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 26 апреля 2014
Сохранность AU53
Цена
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Где продать?
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