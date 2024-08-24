1 копейка 1804 года КМ "Сузунский монетный двор" (Россия, Александр I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1804 года "Сузунский монетный двор" со знаком КМ. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 417 проданному на аукционе SINCONA AG за 4250 CHF. Торги состоялись 14 октября 2013.

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