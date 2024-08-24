Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 копейка 1804 года КМ "Сузунский монетный двор" (Россия, Александр I)
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 10,24 гр
- Диаметр 28 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Александр I
- Номинал 1 копейка
- Год 1804
- Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Сузун
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (62) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1804 года "Сузунский монетный двор" со знаком КМ. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 417 проданному на аукционе SINCONA AG за 4250 CHF. Торги состоялись 14 октября 2013.
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Дата 10 декабря 2023
Сохранность VF
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Дата 23 июля 2023
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Сохранность MS61 BN NGC
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