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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 копейка 1804 года КМ "Сузунский монетный двор" (Россия, Александр I)

Аверс монеты - 1 копейка 1804 года КМ "Сузунский монетный двор" - цена монеты - Россия, Александр I Реверс монеты - 1 копейка 1804 года КМ "Сузунский монетный двор" - цена монеты - Россия, Александр I

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 10,24 гр
  • Диаметр 28 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр I
  • Номинал 1 копейка
  • Год 1804
  • Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Сузун
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (62) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1804 года "Сузунский монетный двор" со знаком КМ. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 417 проданному на аукционе SINCONA AG за 4250 CHF. Торги состоялись 14 октября 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 копейка 1804 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Baldwin's - July 17, 2024
Продавец Baldwin's
Дата 17 июля 2024
Сохранность XF
Цена
169 $
Цена в валюте аукциона 130 GBP
Россия 1 копейка 1804 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Россия 1 копейка 1804 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность XF
Цена
342 $
Цена в валюте аукциона 315 EUR
Россия 1 копейка 1804 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Luxcoins - March 23, 2024
Продавец Luxcoins
Дата 23 марта 2024
Сохранность AU50 BN
Цена
Россия 1 копейка 1804 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Katz - December 10, 2023
Продавец Katz
Дата 10 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 копейка 1804 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе RedSquare - December 3, 2023
Россия 1 копейка 1804 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе RedSquare - December 3, 2023
Продавец RedSquare
Дата 3 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 1 копейка 1804 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Русское Наследие - July 23, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 23 июля 2023
Сохранность VF DETAILS RNGA
Цена
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Россия 1 копейка 1804 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Roma Numismatics - March 24, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 24 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 копейка 1804 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Rare Coins - October 19, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 19 октября 2022
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 копейка 1804 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Rare Coins - June 4, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 4 июня 2022
Сохранность XF45
Цена
Россия 1 копейка 1804 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Coins.ee - May 29, 2022
Россия 1 копейка 1804 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Coins.ee - May 29, 2022
Продавец Coins.ee
Дата 29 мая 2022
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 копейка 1804 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Numisbalt - May 21, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 21 мая 2022
Сохранность MS61 BN NGC
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Россия 1 копейка 1804 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Александр - March 9, 2022
Россия 1 копейка 1804 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Александр - March 9, 2022
Продавец Александр
Дата 9 марта 2022
Сохранность G4
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Россия 1 копейка 1804 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Rare Coins - February 2, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 2 февраля 2022
Сохранность AU
Цена
Россия 1 копейка 1804 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Katz - December 29, 2021
Продавец Katz
Дата 29 декабря 2021
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 копейка 1804 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Coins.ee - November 1, 2021
Россия 1 копейка 1804 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Coins.ee - November 1, 2021
Продавец Coins.ee
Дата 1 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 копейка 1804 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Имперская монета - November 2, 2021
Россия 1 копейка 1804 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Имперская монета - November 2, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 2 ноября 2021
Сохранность MS61 BN
Цена
Россия 1 копейка 1804 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Rare Coins - October 13, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 13 октября 2021
Сохранность AU
Цена
Россия 1 копейка 1804 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Katz - September 19, 2021
Продавец Katz
Дата 19 сентября 2021
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 копейка 1804 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Александр - September 25, 2021
Россия 1 копейка 1804 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Александр - September 25, 2021
Продавец Александр
Дата 25 сентября 2021
Сохранность VF35
Цена
Россия 1 копейка 1804 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Coins.ee - July 12, 2021
Россия 1 копейка 1804 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Coins.ee - July 12, 2021
Продавец Coins.ee
Дата 12 июля 2021
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 копейка 1804 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Русское Наследие - June 27, 2021
Продавец Русское Наследие
Дата 27 июня 2021
Сохранность VG10 BN
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 копейка 1804 "Сузунский монетный двор" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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