Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Россия Период: 1699-1991 1699-1991

2 копейки 1804 года КМ. Новодел (Россия, Александр I)

Разновидность: Новодел

Аверс монеты - 2 копейки 1804 года КМ Новодел - цена монеты - Россия, Александр I Реверс монеты - 2 копейки 1804 года КМ Новодел - цена монеты - Россия, Александр I

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 20,48 гр
  • Диаметр 34 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр I
  • Номинал 2 копейки
  • Год 1804
  • Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Сузун
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1804 года со знаком КМ. Новодел. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 34692 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1320 USD. Торги состоялись 21 января 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Heritage (1)
Россия 2 копейки 1804 КМ на аукционе Heritage - January 21, 2020
Россия 2 копейки 1804 КМ на аукционе Heritage - January 21, 2020
Продавец Heritage
Дата 21 января 2020
Сохранность SP64 BN PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 2 копейки 1804 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 422
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет России Каталог монет Александра I Монеты России 1804 года Все российские монеты российские медные монеты российские монеты номиналом 2 копейки Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
ACM Aste srl
Аукцион 19 сент. 2024
Top lot
Top lot
Istra Numizmatika d.o.o.
Аукцион 24 авг. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 26 авг. 2024
Категория
Год
Поиск