2 копейки 1804 года КМ. Новодел (Россия, Александр I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1804 года со знаком КМ. Новодел. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 34692 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1320 USD. Торги состоялись 21 января 2020.

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