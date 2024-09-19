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1 копейка 1804 года ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" (Россия, Александр I)

Аверс монеты - 1 копейка 1804 года ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" - цена монеты - Россия, Александр I Реверс монеты - 1 копейка 1804 года ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" - цена монеты - Россия, Александр I

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 10,24 гр
  • Диаметр 27 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 120

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр I
  • Номинал 1 копейка
  • Год 1804
  • Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Екатеринбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1804 года "Екатеринбургский монетный двор" со знаком ЕМ. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе

Сохранность
  • Все фирмы
  • Künker (1)
Россия 1 копейка 1804 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Künker - June 24, 2009
Продавец Künker
Дата 24 июня 2009
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 1 копейка 1804 "Екатеринбургский монетный двор" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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