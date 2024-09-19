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1 копейка 1804 года ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" (Россия, Александр I)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 10,24 гр
- Диаметр 27 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 120
Описание
- Страна Россия
- Период Александр I
- Номинал 1 копейка
- Год 1804
- Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Екатеринбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1804 года "Екатеринбургский монетный двор" со знаком ЕМ. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе
Сохранность
- Все фирмы
- Künker (1)
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