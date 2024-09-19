Полуполтинник 1804 года СПБ ФГ. Новодел (Россия, Александр I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полуполтинник 1804 года со знаком СПБ ФГ. Новодел. Это серебряная монета периода Александра I отчеканена на Банковском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 330 проданному на аукционе Русское Наследие за 13000 USD. Торги состоялись 20 апреля 2019.

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