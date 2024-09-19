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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полуполтинник 1804 года СПБ ФГ. Новодел (Россия, Александр I)

Разновидность: Новодел

Аверс монеты - Полуполтинник 1804 года СПБ ФГ Новодел - цена серебряной монеты - Россия, Александр I Реверс монеты - Полуполтинник 1804 года СПБ ФГ Новодел - цена серебряной монеты - Россия, Александр I

Фотография: Adolph Hess Nachfolger

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 5,18 гр
  • Чистого серебра (0,1446 oz) 4,4962 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр I
  • Номинал Полуполтинник
  • Год 1804
  • Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург (Банковский)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полуполтинник 1804 года со знаком СПБ ФГ. Новодел. Это серебряная монета периода Александра I отчеканена на Банковском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 330 проданному на аукционе Русское Наследие за 13000 USD. Торги состоялись 20 апреля 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
  • Все фирмы
  • Русское Наследие (1)
Россия Полуполтинник 1804 СПБ ФГ на аукционе Русское Наследие - April 20, 2019
Продавец Русское Наследие
Дата 20 апреля 2019
Сохранность MS62 PL
Цена
******
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