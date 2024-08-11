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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

2 копейки 1804 года ЕМ (Россия, Александр I)

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Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 20,48 гр
  • Диаметр 35 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр I
  • Номинал 2 копейки
  • Год 1804
  • Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Екатеринбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (0) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Извините, нет данных о продажах этой монеты

Где купить?
Россия 2 копейки 1804 ЕМ на аукционе Stack's - August 15, 2024
Россия 2 копейки 1804 ЕМ на аукционе Stack's - August 15, 2024
Россия 2 копейки 1804 ЕМ на аукционе Stack's - August 15, 2024
Россия 2 копейки 1804 ЕМ на аукционе Stack's - August 15, 2024
Россия 2 копейки 1804 ЕМ на аукционе Stack's - August 15, 2024
Продавец Stack's
Дата 15 августа 2024
Сохранность VF35 NGC
К аукциону

Где продать?

Для продажи 2 копейки 1804 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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