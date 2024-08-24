1 рубль 1804 года СПБ ФГ. Новодел (Россия, Александр I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1804 года со знаком СПБ ФГ. Новодел. Это серебряная монета периода Александра I отчеканена на Банковском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2099 проданному на аукционе The New York Sale за 15000 USD. Торги состоялись 12 января 2023.

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