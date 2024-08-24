Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 рубль 1804 года СПБ ФГ. Новодел (Россия, Александр I)

Разновидность: Новодел

Аверс монеты - 1 рубль 1804 года СПБ ФГ Новодел - цена серебряной монеты - Россия, Александр I Реверс монеты - 1 рубль 1804 года СПБ ФГ Новодел - цена серебряной монеты - Россия, Александр I

Фотография: The New York Sale

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 20,73 гр
  • Чистого серебра (0,5785 oz) 17,9936 гр
  • Диаметр 37,5 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр I
  • Номинал 1 рубль
  • Год 1804
  • Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург (Банковский)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1804 года со знаком СПБ ФГ. Новодел. Это серебряная монета периода Александра I отчеканена на Банковском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2099 проданному на аукционе The New York Sale за 15000 USD. Торги состоялись 12 января 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • New York Sale (1)
Россия 1 рубль 1804 СПБ ФГ на аукционе New York Sale - January 12, 2023
Продавец New York Sale
Дата 12 января 2023
Сохранность MS60 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 1 рубль 1804 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 422
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет России Каталог монет Александра I Монеты России 1804 года Все российские монеты российские серебряные монеты российские монеты номиналом 1 рубль Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo
Аукцион 24 авг. 2024
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 31 авг. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 11 авг. 2024
Категория
Год
Поиск