Полтина 1804 года СПБ ФГ (Россия, Александр I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1804 года со знаком СПБ ФГ. Это серебряная монета периода Александра I отчеканена на Банковском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 645 проданному на аукционе Maison Palombo за 20000 CHF. Торги состоялись 13 декабря 2014.

Сохранность UNC (20) AU (42) XF (26) VF (32) F (1) G (1) Нет оценки (4) Сохранность (слабы) MS64 (2) MS63 (7) MS62 (3) MS61 (6) AU58 (6) AU55 (16) AU53 (7) AU50 (5) XF40 (5) VF35 (7) VF30 (2) VF20 (2) Сервис ННР (8) NGC (16) RNGA (11) PCGS (3)

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