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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полтина 1804 года СПБ ФГ (Россия, Александр I)

Аверс монеты - Полтина 1804 года СПБ ФГ - цена серебряной монеты - Россия, Александр I Реверс монеты - Полтина 1804 года СПБ ФГ - цена серебряной монеты - Россия, Александр I

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 10,37 гр
  • Чистого серебра (0,2894 oz) 9,0012 гр
  • Диаметр 29 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 230,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр I
  • Номинал Полтина
  • Год 1804
  • Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург (Банковский)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (126)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1804 года со знаком СПБ ФГ. Это серебряная монета периода Александра I отчеканена на Банковском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 645 проданному на аукционе Maison Palombo за 20000 CHF. Торги состоялись 13 декабря 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия Полтина 1804 СПБ ФГ на аукционе Александр - August 7, 2024
Россия Полтина 1804 СПБ ФГ на аукционе Александр - August 7, 2024
Продавец Александр
Дата 7 августа 2024
Сохранность XF40
Цена
Россия Полтина 1804 СПБ ФГ на аукционе Александр - July 10, 2024
Россия Полтина 1804 СПБ ФГ на аукционе Александр - July 10, 2024
Продавец Александр
Дата 10 июля 2024
Сохранность AU55 ННР
Цена
Россия Полтина 1804 СПБ ФГ на аукционе Pegasus Auctions - June 30, 2024
Продавец Pegasus Auctions
Дата 30 июня 2024
Сохранность AU53 NGC
Цена
1501 $
Цена в валюте аукциона 1400 EUR
Россия Полтина 1804 СПБ ФГ на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Россия Полтина 1804 СПБ ФГ на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 11 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
431 $
Цена в валюте аукциона 40000 RUB
Россия Полтина 1804 СПБ ФГ на аукционе AURORA - March 28, 2024
Продавец AURORA
Дата 28 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия Полтина 1804 СПБ ФГ на аукционе Künker - December 8, 2023
Продавец Künker
Дата 8 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия Полтина 1804 СПБ ФГ на аукционе Русское Наследие - September 30, 2023
Россия Полтина 1804 СПБ ФГ на аукционе Русское Наследие - September 30, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 30 сентября 2023
Сохранность MS61 RNGA
Цена
Россия Полтина 1804 СПБ ФГ на аукционе Rare Coins - July 1, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 1 июля 2023
Сохранность AU
Цена
Россия Полтина 1804 СПБ ФГ на аукционе MDC Monaco - April 22, 2023
Продавец MDC Monaco
Дата 22 апреля 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Россия Полтина 1804 СПБ ФГ на аукционе Rare Coins - March 25, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 25 марта 2023
Сохранность AU
Цена
Россия Полтина 1804 СПБ ФГ на аукционе SINCONA - October 24, 2022
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Россия Полтина 1804 СПБ ФГ на аукционе Künker - January 26, 2022
Продавец Künker
Дата 26 января 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия Полтина 1804 СПБ ФГ на аукционе Монеты и Медали - January 20, 2022
Россия Полтина 1804 СПБ ФГ на аукционе Монеты и Медали - January 20, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 20 января 2022
Сохранность VF
Цена
Россия Полтина 1804 СПБ ФГ на аукционе Rare Coins - December 4, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 4 декабря 2021
Сохранность MS64 ННР
Цена
Россия Полтина 1804 СПБ ФГ на аукционе Coins.ee - November 1, 2021
Россия Полтина 1804 СПБ ФГ на аукционе Coins.ee - November 1, 2021
Продавец Coins.ee
Дата 1 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
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Россия Полтина 1804 СПБ ФГ на аукционе Rare Coins - October 13, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 13 октября 2021
Сохранность G
Цена
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Россия Полтина 1804 СПБ ФГ на аукционе Русское Наследие - June 13, 2021
Продавец Русское Наследие
Дата 13 июня 2021
Сохранность AU55 RNGA
Цена
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Россия Полтина 1804 СПБ ФГ на аукционе MDC Monaco - June 12, 2021
Продавец MDC Monaco
Дата 12 июня 2021
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Россия Полтина 1804 СПБ ФГ на аукционе Александр - April 7, 2021
Россия Полтина 1804 СПБ ФГ на аукционе Александр - April 7, 2021
Продавец Александр
Дата 7 апреля 2021
Сохранность VF35
Цена
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Россия Полтина 1804 СПБ ФГ на аукционе Katz - November 8, 2020
Продавец Katz
Дата 8 ноября 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия Полтина 1804 СПБ ФГ на аукционе Heritage - November 6, 2020
Россия Полтина 1804 СПБ ФГ на аукционе Heritage - November 6, 2020
Продавец Heritage
Дата 6 ноября 2020
Сохранность AU55 NGC
Цена

Где продать?

Для продажи Полтина 1804 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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