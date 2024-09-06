Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Полтина 1804 года СПБ ФГ (Россия, Александр I)
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 10,37 гр
- Чистого серебра (0,2894 oz) 9,0012 гр
- Диаметр 29 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 230,000
Описание
- Страна Россия
- Период Александр I
- Номинал Полтина
- Год 1804
- Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург (Банковский)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (126)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1804 года со знаком СПБ ФГ. Это серебряная монета периода Александра I отчеканена на Банковском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 645 проданному на аукционе Maison Palombo за 20000 CHF. Торги состоялись 13 декабря 2014.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Pegasus Auctions
Дата 30 июня 2024
Сохранность AU53 NGC
Цена
1501 $
Цена в валюте аукциона 1400 EUR
Продавец Монеты и Медали
Дата 11 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
431 $
Цена в валюте аукциона 40000 RUB
Продавец AURORA
Дата 28 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 8 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец MDC Monaco
Дата 22 апреля 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 26 января 2022
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец Coins.ee
Дата 1 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец Rare Coins
Дата 13 октября 2021
Сохранность G
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 13 июня 2021
Сохранность AU55 RNGA
Цена
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Продавец MDC Monaco
Дата 12 июня 2021
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец Александр
Дата 7 апреля 2021
Сохранность VF35
Цена
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Продавец Katz
Дата 8 ноября 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
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Где продать?
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