Россия Период: 1699-1991 1699-1991
10 копеек 1804 года СПБ ФГ (Россия, Александр I)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 2,07 гр
- Чистого серебра (0,0578 oz) 1,7968 гр
- Диаметр 17 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 380,000
Описание
- Страна Россия
- Период Александр I
- Номинал 10 копеек
- Год 1804
- Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург (Банковский)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (183)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1804 года со знаком СПБ ФГ. Это серебряная монета периода Александра I отчеканена на Банковском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 71 проданному на аукционе Александр за 8000 USD. Торги состоялись 14 декабря 2007.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
313 $
Цена в валюте аукциона 27666 RUB
Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Universum Coins GmbH
Дата 6 июля 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 20 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 20 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 20 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 15 апреля 2023
Сохранность UNC DETAILS PCGS
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 7 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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