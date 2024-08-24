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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

10 копеек 1804 года СПБ ФГ (Россия, Александр I)

Аверс монеты - 10 копеек 1804 года СПБ ФГ - цена серебряной монеты - Россия, Александр I Реверс монеты - 10 копеек 1804 года СПБ ФГ - цена серебряной монеты - Россия, Александр I

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 2,07 гр
  • Чистого серебра (0,0578 oz) 1,7968 гр
  • Диаметр 17 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 380,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр I
  • Номинал 10 копеек
  • Год 1804
  • Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург (Банковский)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (183)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1804 года со знаком СПБ ФГ. Это серебряная монета периода Александра I отчеканена на Банковском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 71 проданному на аукционе Александр за 8000 USD. Торги состоялись 14 декабря 2007.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 10 копеек 1804 СПБ ФГ на аукционе Russiancoin - August 8, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 8 августа 2024
Сохранность UNC
Цена
Россия 10 копеек 1804 СПБ ФГ на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Россия 10 копеек 1804 СПБ ФГ на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
313 $
Цена в валюте аукциона 27666 RUB
Россия 10 копеек 1804 СПБ ФГ на аукционе Русское Наследие - April 6, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 6 апреля 2024
Сохранность AU50 RNGA
Цена
Россия 10 копеек 1804 СПБ ФГ на аукционе Rare Coins - December 24, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 24 декабря 2023
Сохранность F
Цена
141 $
Цена в валюте аукциона 13000 RUB
Россия 10 копеек 1804 СПБ ФГ на аукционе Русское Наследие - December 16, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 16 декабря 2023
Сохранность MS62 RNGA
Цена
Россия 10 копеек 1804 СПБ ФГ на аукционе Rare Coins - December 2, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 2 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 10 копеек 1804 СПБ ФГ на аукционе SINCONA - October 23, 2023
Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Россия 10 копеек 1804 СПБ ФГ на аукционе Russiancoin - August 31, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 31 августа 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 10 копеек 1804 СПБ ФГ на аукционе Russiancoin - August 3, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 3 августа 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 10 копеек 1804 СПБ ФГ на аукционе Русское Наследие - July 23, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 23 июля 2023
Сохранность XF40 RNGA
Цена
Россия 10 копеек 1804 СПБ ФГ на аукционе Russiancoin - July 6, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 6 июля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 10 копеек 1804 СПБ ФГ на аукционе Universum Coins GmbH - July 6, 2023
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 6 июля 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 10 копеек 1804 СПБ ФГ на аукционе Russiancoin - June 8, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 8 июня 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 10 копеек 1804 СПБ ФГ на аукционе Russiancoin - May 11, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 11 мая 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 10 копеек 1804 СПБ ФГ на аукционе Русский Нумизматический Дом - April 20, 2023
Россия 10 копеек 1804 СПБ ФГ на аукционе Русский Нумизматический Дом - April 20, 2023
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 20 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 10 копеек 1804 СПБ ФГ на аукционе Münz Zentrum Rheinland - April 20, 2023
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 20 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 10 копеек 1804 СПБ ФГ на аукционе Münz Zentrum Rheinland - April 20, 2023
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 20 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 10 копеек 1804 СПБ ФГ на аукционе Русское Наследие - April 15, 2023
Россия 10 копеек 1804 СПБ ФГ на аукционе Русское Наследие - April 15, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 15 апреля 2023
Сохранность UNC DETAILS PCGS
Цена
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Россия 10 копеек 1804 СПБ ФГ на аукционе Монеты и Медали - April 7, 2023
Россия 10 копеек 1804 СПБ ФГ на аукционе Монеты и Медали - April 7, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 10 копеек 1804 СПБ ФГ на аукционе Rare Coins - March 25, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 25 марта 2023
Сохранность AU53
Цена
Россия 10 копеек 1804 СПБ ФГ на аукционе Roma Numismatics - March 24, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 24 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 копеек 1804 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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