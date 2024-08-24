10 копеек 1804 года СПБ ФГ (Россия, Александр I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1804 года со знаком СПБ ФГ. Это серебряная монета периода Александра I отчеканена на Банковском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 71 проданному на аукционе Александр за 8000 USD. Торги состоялись 14 декабря 2007.

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