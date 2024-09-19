Россия Период: 1699-1991 1699-1991
5 копеек 1804 года КМ "Сузунский монетный двор". Новодел (Россия, Александр I)
Разновидность: Новодел
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Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1804 года "Сузунский монетный двор" со знаком КМ. Новодел. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Сузунском монетном дворе
Сохранность
Сохранность (слабы)
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