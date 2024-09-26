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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

5 рублей 1804 года СПБ ХЛ. Новодел (Россия, Александр I)

Разновидность: Новодел

Аверс монеты - 5 рублей 1804 года СПБ ХЛ Новодел - цена золотой монеты - Россия, Александр I Реверс монеты - 5 рублей 1804 года СПБ ХЛ Новодел - цена золотой монеты - Россия, Александр I

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,986)
  • Вес 6,08 гр
  • Чистого золота (0,1927 oz) 5,9949 гр
  • Диаметр 28 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 37,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр I
  • Номинал 5 рублей
  • Год 1804
  • Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург (Банковский)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 рублей 1804 года со знаком СПБ ХЛ. Новодел. Это золотая монета периода Александра I отчеканена на Банковском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 6361 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 38000 EUR. Торги состоялись 24 июня 2009.

Сохранность
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Россия 5 рублей 1804 СПБ ХЛ на аукционе Künker - June 24, 2009
Продавец Künker
Дата 24 июня 2009
Сохранность AU
Цена
******
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