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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полуполтинник 1804 года СПБ ФГ (Россия, Александр I)

Аверс монеты - Полуполтинник 1804 года СПБ ФГ - цена серебряной монеты - Россия, Александр I Реверс монеты - Полуполтинник 1804 года СПБ ФГ - цена серебряной монеты - Россия, Александр I

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 5,18 гр
  • Чистого серебра (0,1446 oz) 4,4962 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 168,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр I
  • Номинал Полуполтинник
  • Год 1804
  • Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург (Банковский)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (63) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полуполтинник 1804 года со знаком СПБ ФГ. Это серебряная монета периода Александра I отчеканена на Банковском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1613 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 6000 EUR. Торги состоялись 31 января 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия Полуполтинник 1804 СПБ ФГ на аукционе Katz - May 29, 2024
Продавец Katz
Дата 29 мая 2024
Сохранность XF
Цена
365 $
Цена в валюте аукциона 336 EUR
Россия Полуполтинник 1804 СПБ ФГ на аукционе Русское Наследие - October 29, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 29 октября 2023
Сохранность G
Цена
47 $
Цена в валюте аукциона 4400 RUB
Россия Полуполтинник 1804 СПБ ФГ на аукционе Numisbalt - July 2, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 2 июля 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия Полуполтинник 1804 СПБ ФГ на аукционе WAG - May 14, 2023
Продавец WAG
Дата 14 мая 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия Полуполтинник 1804 СПБ ФГ на аукционе Александр - May 10, 2023
Россия Полуполтинник 1804 СПБ ФГ на аукционе Александр - May 10, 2023
Продавец Александр
Дата 10 мая 2023
Сохранность VF20
Цена
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Россия Полуполтинник 1804 СПБ ФГ на аукционе Александр - April 5, 2023
Россия Полуполтинник 1804 СПБ ФГ на аукционе Александр - April 5, 2023
Продавец Александр
Дата 5 апреля 2023
Сохранность VF25
Цена
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Россия Полуполтинник 1804 СПБ ФГ на аукционе Numisbalt - December 10, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия Полуполтинник 1804 СПБ ФГ на аукционе Имперская монета - September 20, 2022
Россия Полуполтинник 1804 СПБ ФГ на аукционе Имперская монета - September 20, 2022
Продавец Имперская монета
Дата 20 сентября 2022
Сохранность VF DETAILS
Цена
Россия Полуполтинник 1804 СПБ ФГ на аукционе Империя - May 12, 2022
Продавец Империя
Дата 12 мая 2022
Сохранность VF
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Россия Полуполтинник 1804 СПБ ФГ на аукционе Numisbalt - April 9, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 9 апреля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия Полуполтинник 1804 СПБ ФГ на аукционе Rare Coins - February 2, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 2 февраля 2022
Сохранность VF
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Россия Полуполтинник 1804 СПБ ФГ на аукционе AURORA - December 16, 2021
Продавец AURORA
Дата 16 декабря 2021
Сохранность VF
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Россия Полуполтинник 1804 СПБ ФГ на аукционе Rare Coins - December 15, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 15 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
Россия Полуполтинник 1804 СПБ ФГ на аукционе Numisbalt - November 7, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 7 ноября 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия Полуполтинник 1804 СПБ ФГ на аукционе Coins.ee - November 1, 2021
Россия Полуполтинник 1804 СПБ ФГ на аукционе Coins.ee - November 1, 2021
Продавец Coins.ee
Дата 1 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
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Россия Полуполтинник 1804 СПБ ФГ на аукционе Монеты и Медали - October 7, 2021
Россия Полуполтинник 1804 СПБ ФГ на аукционе Монеты и Медали - October 7, 2021
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 октября 2021
Сохранность UNC PL
Цена
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Россия Полуполтинник 1804 СПБ ФГ на аукционе Имперская монета - August 24, 2021
Россия Полуполтинник 1804 СПБ ФГ на аукционе Имперская монета - August 24, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 24 августа 2021
Сохранность VF35
Цена
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Россия Полуполтинник 1804 СПБ ФГ на аукционе Александр - August 28, 2021
Россия Полуполтинник 1804 СПБ ФГ на аукционе Александр - August 28, 2021
Продавец Александр
Дата 28 августа 2021
Сохранность VF35
Цена
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Россия Полуполтинник 1804 СПБ ФГ на аукционе Имперская монета - July 13, 2021
Россия Полуполтинник 1804 СПБ ФГ на аукционе Имперская монета - July 13, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 13 июля 2021
Сохранность VF DETAILS
Цена
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Россия Полуполтинник 1804 СПБ ФГ на аукционе Александр - April 7, 2021
Россия Полуполтинник 1804 СПБ ФГ на аукционе Александр - April 7, 2021
Продавец Александр
Дата 7 апреля 2021
Сохранность VF30
Цена
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Россия Полуполтинник 1804 СПБ ФГ на аукционе AURORA - November 25, 2020
Продавец AURORA
Дата 25 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Полуполтинник 1804 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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