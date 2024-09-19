Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Полуполтинник 1804 года СПБ ФГ (Россия, Александр I)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 5,18 гр
- Чистого серебра (0,1446 oz) 4,4962 гр
- Диаметр 23 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 168,000
Описание
- Страна Россия
- Период Александр I
- Номинал Полуполтинник
- Год 1804
- Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург (Банковский)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (63) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полуполтинник 1804 года со знаком СПБ ФГ. Это серебряная монета периода Александра I отчеканена на Банковском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1613 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 6000 EUR. Торги состоялись 31 января 2013.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Русское Наследие
Дата 29 октября 2023
Сохранность G
Цена
47 $
Цена в валюте аукциона 4400 RUB
Продавец Numisbalt
Дата 2 июля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Александр
Дата 10 мая 2023
Сохранность VF20
Цена
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Продавец Александр
Дата 5 апреля 2023
Сохранность VF25
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 9 апреля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 2 февраля 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец AURORA
Дата 16 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 7 ноября 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 1 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 7 октября 2021
Сохранность UNC PL
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 24 августа 2021
Сохранность VF35
Цена
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Продавец Александр
Дата 28 августа 2021
Сохранность VF35
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 13 июля 2021
Сохранность VF DETAILS
Цена
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Продавец Александр
Дата 7 апреля 2021
Сохранность VF30
Цена
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Где продать?
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