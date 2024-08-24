Россия Период: 1699-1991 1699-1991
10 рублей 1805 года СПБ ХЛ (Россия, Александр I)
Техническая информация
- Металл Золото (0,986)
- Вес 12,17 гр
- Чистого золота (0,3858 oz) 11,9996 гр
- Диаметр 28 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 55,000
Описание
- Страна Россия
- Период Александр I
- Номинал 10 рублей
- Год 1805
- Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург (Банковский)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (8) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 рублей 1805 года со знаком СПБ ХЛ. Это золотая монета периода Александра I отчеканена на Банковском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1246 проданному на аукционе The New York Sale за 120000 USD. Торги состоялись 6 января 2011.
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Продавец Александр
Дата 23 марта 2012
Сохранность XF45
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 25 октября 2011
Сохранность VF
Цена
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Продавец New York Sale
Дата 6 января 2011
Сохранность AU55 PCGS
Цена
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Продавец Империя
Дата 12 декабря 2008
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 8 октября 2008
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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