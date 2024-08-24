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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

10 рублей 1805 года СПБ ХЛ (Россия, Александр I)

Аверс монеты - 10 рублей 1805 года СПБ ХЛ - цена золотой монеты - Россия, Александр I Реверс монеты - 10 рублей 1805 года СПБ ХЛ - цена золотой монеты - Россия, Александр I

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,986)
  • Вес 12,17 гр
  • Чистого золота (0,3858 oz) 11,9996 гр
  • Диаметр 28 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 55,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр I
  • Номинал 10 рублей
  • Год 1805
  • Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург (Банковский)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (8) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 рублей 1805 года со знаком СПБ ХЛ. Это золотая монета периода Александра I отчеканена на Банковском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1246 проданному на аукционе The New York Sale за 120000 USD. Торги состоялись 6 января 2011.

Сохранность
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Продавец WCN
Дата 13 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
25898 $
Цена в валюте аукциона 105000 PLN
Россия 10 рублей 1805 СПБ ХЛ на аукционе Künker - January 31, 2019
Продавец Künker
Дата 31 января 2019
Сохранность VF
Цена
36732 $
Цена в валюте аукциона 32000 EUR
Россия 10 рублей 1805 СПБ ХЛ на аукционе Александр - March 23, 2012
Россия 10 рублей 1805 СПБ ХЛ на аукционе Александр - March 23, 2012
Продавец Александр
Дата 23 марта 2012
Сохранность XF45
Цена
******
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Россия 10 рублей 1805 СПБ ХЛ на аукционе SINCONA - October 25, 2011
Продавец SINCONA
Дата 25 октября 2011
Сохранность VF
Цена
******
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Россия 10 рублей 1805 СПБ ХЛ на аукционе New York Sale - January 6, 2011
Продавец New York Sale
Дата 6 января 2011
Сохранность AU55 PCGS
Цена
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Россия 10 рублей 1805 СПБ ХЛ на аукционе Империя - December 12, 2008
Продавец Империя
Дата 12 декабря 2008
Сохранность XF
Цена
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Россия 10 рублей 1805 СПБ ХЛ на аукционе Künker - October 8, 2008
Продавец Künker
Дата 8 октября 2008
Сохранность VF
Цена
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Россия 10 рублей 1805 СПБ ХЛ на аукционе Schweizerischer Bankverein - February 3, 1977
Россия 10 рублей 1805 СПБ ХЛ на аукционе Schweizerischer Bankverein - February 3, 1977
Из коллекции Сёдермана
Продавец Schweizerischer Bankverein
Дата 3 февраля 1977
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 10 рублей 1805 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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