10 рублей 1805 года СПБ ХЛ (Россия, Александр I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 рублей 1805 года со знаком СПБ ХЛ. Это золотая монета периода Александра I отчеканена на Банковском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1246 проданному на аукционе The New York Sale за 120000 USD. Торги состоялись 6 января 2011.

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