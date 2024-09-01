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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

10 рублей 1802 года СПБ ХЛ. Новодел (Россия, Александр I)

Разновидность: Новодел

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Техническая информация

  • Металл Золото (0,986)
  • Вес 12,17 гр
  • Чистого золота (0,3858 oz) 11,9996 гр
  • Диаметр 28 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр I
  • Номинал 10 рублей
  • Год 1802
  • Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург (Банковский)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (0) Разновидности (4)

Цены на аукционах

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