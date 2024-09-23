Россия Период: 1699-1991 1699-1991
10 рублей 1802 года СПБ (Россия, Александр I)
Техническая информация
- Металл Золото (0,986)
- Вес 12,17 гр
- Чистого золота (0,3858 oz) 11,9996 гр
- Диаметр 28 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 74,015
Описание
- Страна Россия
- Период Александр I
- Номинал 10 рублей
- Год 1802
- Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург (Банковский)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (9) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 рублей 1802 года со знаком СПБ. Это золотая монета периода Александра I отчеканена на Банковском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1047 проданному на аукционе MDC Monaco за 195000 EUR. Торги состоялись 14 ноября 2019.
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Продавец MDC Monaco
Дата 14 ноября 2019
Сохранность MS63 NGC
Цена
214655 $
Цена в валюте аукциона 195000 EUR
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 30 сентября 2017
Сохранность VF
Цена
22604 $
Цена в валюте аукциона 1300000 RUB
Продавец Gorny & Mosch
Дата 13 октября 2010
Сохранность VF
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 9 октября 2007
Сохранность VF
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 5 марта 2007
Сохранность VF
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 10 октября 2006
Сохранность VF
Цена
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Из коллекции Сёдермана
Продавец Schweizerischer Bankverein
Дата 3 февраля 1977
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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