10 рублей 1802 года СПБ (Россия, Александр I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 рублей 1802 года со знаком СПБ. Это золотая монета периода Александра I отчеканена на Банковском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1047 проданному на аукционе MDC Monaco за 195000 EUR. Торги состоялись 14 ноября 2019.

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