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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

10 рублей 1802 года СПБ (Россия, Александр I)

Аверс монеты - 10 рублей 1802 года СПБ - цена золотой монеты - Россия, Александр I Реверс монеты - 10 рублей 1802 года СПБ - цена золотой монеты - Россия, Александр I

Фотография: MDC Monaco

Техническая информация

  • Металл Золото (0,986)
  • Вес 12,17 гр
  • Чистого золота (0,3858 oz) 11,9996 гр
  • Диаметр 28 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 74,015

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр I
  • Номинал 10 рублей
  • Год 1802
  • Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург (Банковский)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (9) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 рублей 1802 года со знаком СПБ. Это золотая монета периода Александра I отчеканена на Банковском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1047 проданному на аукционе MDC Monaco за 195000 EUR. Торги состоялись 14 ноября 2019.

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Россия 10 рублей 1802 СПБ на аукционе MDC Monaco - November 14, 2019
Продавец MDC Monaco
Дата 14 ноября 2019
Сохранность MS63 NGC
Цена
214655 $
Цена в валюте аукциона 195000 EUR
Россия 10 рублей 1802 СПБ на аукционе Русский Нумизматический Дом - September 30, 2017
Россия 10 рублей 1802 СПБ на аукционе Русский Нумизматический Дом - September 30, 2017
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 30 сентября 2017
Сохранность VF
Цена
22604 $
Цена в валюте аукциона 1300000 RUB
Россия 10 рублей 1802 СПБ на аукционе Künker - June 24, 2011
Продавец Künker
Дата 24 июня 2011
Сохранность VF
Цена
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Россия 10 рублей 1802 СПБ на аукционе Gorny & Mosch - October 13, 2010
Продавец Gorny & Mosch
Дата 13 октября 2010
Сохранность VF
Цена
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Россия 10 рублей 1802 СПБ на аукционе Gorny & Mosch - October 9, 2007
Продавец Gorny & Mosch
Дата 9 октября 2007
Сохранность VF
Цена
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Россия 10 рублей 1802 СПБ на аукционе Gorny & Mosch - March 5, 2007
Продавец Gorny & Mosch
Дата 5 марта 2007
Сохранность VF
Цена
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Россия 10 рублей 1802 СПБ на аукционе Gorny & Mosch - October 10, 2006
Продавец Gorny & Mosch
Дата 10 октября 2006
Сохранность VF
Цена
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Россия 10 рублей 1802 СПБ на аукционе Schweizerischer Bankverein - February 3, 1977
Россия 10 рублей 1802 СПБ на аукционе Schweizerischer Bankverein - February 3, 1977
Из коллекции Сёдермана
Продавец Schweizerischer Bankverein
Дата 3 февраля 1977
Сохранность XF
Цена
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Россия 10 рублей 1802 СПБ на аукционе Schweizerischer Bankverein - April 29, 1974
Россия 10 рублей 1802 СПБ на аукционе Schweizerischer Bankverein - April 29, 1974
Продавец Schweizerischer Bankverein
Дата 29 апреля 1974
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 рублей 1802 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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