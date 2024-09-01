Россия Период: 1699-1991 1699-1991
10 рублей 1802 года СПБ АИ (Россия, Александр I)
Техническая информация
- Металл Золото (0,986)
- Вес 12,17 гр
- Чистого золота (0,3858 oz) 11,9996 гр
- Диаметр 28 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Александр I
- Номинал 10 рублей
- Год 1802
- Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург (Банковский)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (14) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 рублей 1802 года со знаком СПБ АИ. Это золотая монета периода Александра I отчеканена на Банковском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 149 проданному на аукционе Александр за 115000 USD. Торги состоялись 23 сентября 2011.
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Продавец Katz
Дата 24 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 12 октября 2019
Сохранность AU53 RNGA
Цена
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Продавец Александр
Дата 16 декабря 2016
Сохранность AU55
Цена
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Продавец Александр
Дата 2 апреля 2016
Сохранность AU58
Цена
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Продавец Stack's
Дата 13 августа 2014
Сохранность VF35 PCGS
Цена
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Продавец Империя
Дата 18 апреля 2014
Сохранность AU
Цена
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Продавец Александр
Дата 28 сентября 2012
Сохранность AU55
Цена
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Продавец Александр
Дата 23 сентября 2011
Сохранность MS62
Цена
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Продавец Stack's
Дата 19 августа 2011
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 11 марта 2009
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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