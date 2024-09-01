10 рублей 1802 года СПБ АИ (Россия, Александр I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 рублей 1802 года со знаком СПБ АИ. Это золотая монета периода Александра I отчеканена на Банковском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 149 проданному на аукционе Александр за 115000 USD. Торги состоялись 23 сентября 2011.

Сохранность UNC (3) AU (5) XF (1) VF (5) Сохранность (слабы) MS62 (1) MS61 (2) AU58 (1) AU55 (2) AU53 (1) VF35 (1) Сервис RNGA (1) PCGS (1) NGC (1)