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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

10 рублей 1802 года СПБ АИ (Россия, Александр I)

Аверс монеты - 10 рублей 1802 года СПБ АИ - цена золотой монеты - Россия, Александр I Реверс монеты - 10 рублей 1802 года СПБ АИ - цена золотой монеты - Россия, Александр I

Фотография: RND

Техническая информация

  • Металл Золото (0,986)
  • Вес 12,17 гр
  • Чистого золота (0,3858 oz) 11,9996 гр
  • Диаметр 28 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр I
  • Номинал 10 рублей
  • Год 1802
  • Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург (Банковский)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (14) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 рублей 1802 года со знаком СПБ АИ. Это золотая монета периода Александра I отчеканена на Банковском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 149 проданному на аукционе Александр за 115000 USD. Торги состоялись 23 сентября 2011.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 10 рублей 1802 СПБ АИ на аукционе Künker - February 1, 2024
Продавец Künker
Дата 1 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
36732 $
Цена в валюте аукциона 34000 EUR
Россия 10 рублей 1802 СПБ АИ на аукционе Spink - January 15, 2023
Продавец Spink
Дата 15 января 2023
Сохранность VF
Цена
8000 $
Цена в валюте аукциона 8000 USD
Россия 10 рублей 1802 СПБ АИ на аукционе Katz - October 24, 2021
Продавец Katz
Дата 24 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Россия 10 рублей 1802 СПБ АИ на аукционе Русское Наследие - October 12, 2019
Продавец Русское Наследие
Дата 12 октября 2019
Сохранность AU53 RNGA
Цена
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Россия 10 рублей 1802 СПБ АИ на аукционе Александр - December 16, 2016
Россия 10 рублей 1802 СПБ АИ на аукционе Александр - December 16, 2016
Продавец Александр
Дата 16 декабря 2016
Сохранность AU55
Цена
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Россия 10 рублей 1802 СПБ АИ на аукционе Александр - April 2, 2016
Россия 10 рублей 1802 СПБ АИ на аукционе Александр - April 2, 2016
Продавец Александр
Дата 2 апреля 2016
Сохранность AU58
Цена
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Россия 10 рублей 1802 СПБ АИ на аукционе Александр - December 13, 2014
Россия 10 рублей 1802 СПБ АИ на аукционе Александр - December 13, 2014
Продавец Александр
Дата 13 декабря 2014
Сохранность MS61
Цена
Россия 10 рублей 1802 СПБ АИ на аукционе Stack's - August 13, 2014
Россия 10 рублей 1802 СПБ АИ на аукционе Stack's - August 13, 2014
Продавец Stack's
Дата 13 августа 2014
Сохранность VF35 PCGS
Цена
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Россия 10 рублей 1802 СПБ АИ на аукционе Империя - April 18, 2014
Продавец Империя
Дата 18 апреля 2014
Сохранность AU
Цена
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Россия 10 рублей 1802 СПБ АИ на аукционе Александр - September 28, 2012
Россия 10 рублей 1802 СПБ АИ на аукционе Александр - September 28, 2012
Продавец Александр
Дата 28 сентября 2012
Сохранность AU55
Цена
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Россия 10 рублей 1802 СПБ АИ на аукционе Александр - September 23, 2011
Россия 10 рублей 1802 СПБ АИ на аукционе Александр - September 23, 2011
Продавец Александр
Дата 23 сентября 2011
Сохранность MS62
Цена
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Россия 10 рублей 1802 СПБ АИ на аукционе Stack's - August 19, 2011
Россия 10 рублей 1802 СПБ АИ на аукционе Stack's - August 19, 2011
Продавец Stack's
Дата 19 августа 2011
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Россия 10 рублей 1802 СПБ АИ на аукционе Gorny & Mosch - March 11, 2009
Продавец Gorny & Mosch
Дата 11 марта 2009
Сохранность VF
Цена
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Россия 10 рублей 1802 СПБ АИ на аукционе Империя - December 12, 2008
Продавец Империя
Дата 12 декабря 2008
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 рублей 1802 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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