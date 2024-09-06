Россия Период: 1699-1991 1699-1991
10 рублей 1802 года СПБ АИ. Новодел (Россия, Александр I)
Разновидность: Новодел
Фотография: Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc.
Техническая информация
- Металл Золото (0,986)
- Вес 12,17 гр
- Чистого золота (0,3858 oz) 11,9996 гр
- Диаметр 30 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Александр I
- Номинал 10 рублей
- Год 1802
- Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург (Банковский)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (2) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 рублей 1802 года со знаком СПБ АИ. Новодел. Это золотая монета периода Александра I отчеканена на Банковском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1936 проданному на аукционе Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc. за 46000 USD. Торги состоялись 29 мая 2005.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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