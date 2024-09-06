10 рублей 1802 года СПБ АИ. Новодел (Россия, Александр I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 рублей 1802 года со знаком СПБ АИ. Новодел. Это золотая монета периода Александра I отчеканена на Банковском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1936 проданному на аукционе Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc. за 46000 USD. Торги состоялись 29 мая 2005.

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