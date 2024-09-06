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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

10 рублей 1802 года СПБ АИ. Новодел (Россия, Александр I)

Разновидность: Новодел

Аверс монеты - 10 рублей 1802 года СПБ АИ Новодел - цена золотой монеты - Россия, Александр I Реверс монеты - 10 рублей 1802 года СПБ АИ Новодел - цена золотой монеты - Россия, Александр I

Фотография: Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc.

Техническая информация

  • Металл Золото (0,986)
  • Вес 12,17 гр
  • Чистого золота (0,3858 oz) 11,9996 гр
  • Диаметр 30 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр I
  • Номинал 10 рублей
  • Год 1802
  • Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург (Банковский)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 рублей 1802 года со знаком СПБ АИ. Новодел. Это золотая монета периода Александра I отчеканена на Банковском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1936 проданному на аукционе Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc. за 46000 USD. Торги состоялись 29 мая 2005.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 10 рублей 1802 СПБ АИ на аукционе Goldberg - May 31, 2005
Россия 10 рублей 1802 СПБ АИ на аукционе Goldberg - May 31, 2005
Продавец Goldberg
Дата 31 мая 2005
Сохранность MS61 PCGS
Цена
46000 $
Цена в валюте аукциона 46000 USD
Россия 10 рублей 1802 СПБ АИ на аукционе UBS - January 28, 2002
Продавец UBS
Дата 28 января 2002
Сохранность AU
Цена

Где продать?

Для продажи 10 рублей 1802 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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