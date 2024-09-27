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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

10 рублей 1805 года СПБ ХЛ. Новодел (Россия, Александр I)

Разновидность: Новодел

Аверс монеты - 10 рублей 1805 года СПБ ХЛ Новодел - цена золотой монеты - Россия, Александр I Реверс монеты - 10 рублей 1805 года СПБ ХЛ Новодел - цена золотой монеты - Россия, Александр I

Техническая информация

  • Металл Золото (0,986)
  • Вес 12,17 гр
  • Чистого золота (0,3858 oz) 11,9996 гр
  • Диаметр 28 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 55,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр I
  • Номинал 10 рублей
  • Год 1805
  • Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург (Банковский)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 рублей 1805 года со знаком СПБ ХЛ. Новодел. Это золотая монета периода Александра I отчеканена на Банковском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3195 проданному на аукционе Stack's Bowers за 51750 USD. Торги состоялись 15 января 2007.

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Россия 10 рублей 1805 СПБ ХЛ на аукционе Stack's - January 16, 2007
Россия 10 рублей 1805 СПБ ХЛ на аукционе Stack's - January 16, 2007
Из коллекции Ганда III
Продавец Stack's
Дата 16 января 2007
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 рублей 1805 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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