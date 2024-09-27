10 рублей 1805 года СПБ ХЛ. Новодел (Россия, Александр I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 рублей 1805 года со знаком СПБ ХЛ. Новодел. Это золотая монета периода Александра I отчеканена на Банковском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3195 проданному на аукционе Stack's Bowers за 51750 USD. Торги состоялись 15 января 2007.

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