Полуполтинник 1809 года СПБ МК (Россия, Александр I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полуполтинник 1809 года со знаком СПБ МК. Это серебряная монета периода Александра I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 216 проданному на аукционе SINCONA AG за 22000 CHF. Торги состоялись 23 октября 2023.

Сохранность UNC (4) AU (7) XF (26) VF (16) Сохранность (слабы) MS66 (1) MS61 (2) AU50 (3) XF45 (8) XF40 (4) VF35 (2) VF30 (1) VF25 (2) DETAILS (1) Сервис NGC (4) PCGS (3)

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