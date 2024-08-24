Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Полуполтинник 1809 года СПБ МК (Россия, Александр I)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 5,18 гр
- Чистого серебра (0,1446 oz) 4,4962 гр
- Диаметр 23,7 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Александр I
- Номинал Полуполтинник
- Год 1809
- Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (54) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полуполтинник 1809 года со знаком СПБ МК. Это серебряная монета периода Александра I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 216 проданному на аукционе SINCONA AG за 22000 CHF. Торги состоялись 23 октября 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Монеты и Медали
Дата 11 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
646 $
Цена в валюте аукциона 60000 RUB
Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
24625 $
Цена в валюте аукциона 22000 CHF
Продавец Rzeszowski DA
Дата 23 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Александр
Дата 12 января 2022
Сохранность AU50
Цена
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Продавец Александр
Дата 4 ноября 2020
Сохранность XF45
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 17 июня 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Александр
Дата 6 мая 2020
Сохранность XF45
Цена
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Продавец Александр
Дата 20 марта 2020
Сохранность XF45
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 24 марта 2020
Сохранность XF45
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 6 февраля 2018
Сохранность VF35
Цена
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Где продать?
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