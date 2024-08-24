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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полуполтинник 1809 года СПБ МК (Россия, Александр I)

Аверс монеты - Полуполтинник 1809 года СПБ МК - цена серебряной монеты - Россия, Александр I Реверс монеты - Полуполтинник 1809 года СПБ МК - цена серебряной монеты - Россия, Александр I

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 5,18 гр
  • Чистого серебра (0,1446 oz) 4,4962 гр
  • Диаметр 23,7 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр I
  • Номинал Полуполтинник
  • Год 1809
  • Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (54) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полуполтинник 1809 года со знаком СПБ МК. Это серебряная монета периода Александра I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 216 проданному на аукционе SINCONA AG за 22000 CHF. Торги состоялись 23 октября 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия Полуполтинник 1809 СПБ МК на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Россия Полуполтинник 1809 СПБ МК на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 11 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
646 $
Цена в валюте аукциона 60000 RUB
Россия Полуполтинник 1809 СПБ МК на аукционе SINCONA - October 23, 2023
Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
24625 $
Цена в валюте аукциона 22000 CHF
Россия Полуполтинник 1809 СПБ МК на аукционе Rzeszowski DA - April 23, 2023
Россия Полуполтинник 1809 СПБ МК на аукционе Rzeszowski DA - April 23, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 23 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия Полуполтинник 1809 СПБ МК на аукционе SINCONA - October 24, 2022
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Россия Полуполтинник 1809 СПБ МК на аукционе Александр - March 9, 2022
Россия Полуполтинник 1809 СПБ МК на аукционе Александр - March 9, 2022
Продавец Александр
Дата 9 марта 2022
Сохранность AU50
Цена
Россия Полуполтинник 1809 СПБ МК на аукционе Александр - January 12, 2022
Россия Полуполтинник 1809 СПБ МК на аукционе Александр - January 12, 2022
Продавец Александр
Дата 12 января 2022
Сохранность AU50
Цена
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Россия Полуполтинник 1809 СПБ МК на аукционе Katz - January 31, 2021
Продавец Katz
Дата 31 января 2021
Сохранность XF
Цена
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Россия Полуполтинник 1809 СПБ МК на аукционе Александр - November 4, 2020
Россия Полуполтинник 1809 СПБ МК на аукционе Александр - November 4, 2020
Продавец Александр
Дата 4 ноября 2020
Сохранность XF45
Цена
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Россия Полуполтинник 1809 СПБ МК на аукционе Rare Coins - October 3, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 3 октября 2020
Сохранность XF40
Цена
Россия Полуполтинник 1809 СПБ МК на аукционе Rare Coins - June 17, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 17 июня 2020
Сохранность XF
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Россия Полуполтинник 1809 СПБ МК на аукционе AURORA - June 1, 2020
Продавец AURORA
Дата 1 июня 2020
Сохранность AU
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Россия Полуполтинник 1809 СПБ МК на аукционе Александр - May 6, 2020
Россия Полуполтинник 1809 СПБ МК на аукционе Александр - May 6, 2020
Продавец Александр
Дата 6 мая 2020
Сохранность XF45
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Россия Полуполтинник 1809 СПБ МК на аукционе Rare Coins - April 4, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 4 апреля 2020
Сохранность XF40
Цена
Россия Полуполтинник 1809 СПБ МК на аукционе Александр - March 20, 2020
Россия Полуполтинник 1809 СПБ МК на аукционе Александр - March 20, 2020
Продавец Александр
Дата 20 марта 2020
Сохранность XF45
Цена
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Россия Полуполтинник 1809 СПБ МК на аукционе Имперская монета - March 24, 2020
Россия Полуполтинник 1809 СПБ МК на аукционе Имперская монета - March 24, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 24 марта 2020
Сохранность XF45
Цена
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Россия Полуполтинник 1809 СПБ МК на аукционе WAG - March 15, 2020
Продавец WAG
Дата 15 марта 2020
Сохранность VF
Цена
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Россия Полуполтинник 1809 СПБ МК на аукционе Rare Coins - February 19, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 19 февраля 2020
Сохранность XF
Цена
Россия Полуполтинник 1809 СПБ МК на аукционе Имперская монета - February 25, 2020
Россия Полуполтинник 1809 СПБ МК на аукционе Имперская монета - February 25, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 25 февраля 2020
Сохранность XF45
Цена
Россия Полуполтинник 1809 СПБ МК на аукционе Александр - December 13, 2019
Россия Полуполтинник 1809 СПБ МК на аукционе Александр - December 13, 2019
Продавец Александр
Дата 13 декабря 2019
Сохранность XF45
Цена
Россия Полуполтинник 1809 СПБ МК на аукционе Имперская монета - February 6, 2018
Россия Полуполтинник 1809 СПБ МК на аукционе Имперская монета - February 6, 2018
Продавец Имперская монета
Дата 6 февраля 2018
Сохранность VF35
Цена
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Россия Полуполтинник 1809 СПБ МК на аукционе Александр - September 6, 2017
Россия Полуполтинник 1809 СПБ МК на аукционе Александр - September 6, 2017
Продавец Александр
Дата 6 сентября 2017
Сохранность VF25
Цена

Где продать?

Для продажи Полуполтинник 1809 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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